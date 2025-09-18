Mbappe xoá điểm mù trong sự nghiệp

Từng bị xem là ngôi sao chỉ biết ghi bàn, Kylian Mbappe nay đang hoàn thiện chính mình bằng khả năng phòng ngự.

Mbappe đã chịu phòng ngự.

Bài học từ Luis Enrique và triết lý Xabi Alonso đã biến tiền đạo người Pháp thành một thủ lĩnh toàn diện hơn.

Mùa giải 2025/26 khởi đầu bằng những con số quen thuộc: 4 bàn sau 4 trận ở La Liga, cú đúp phạt đền trong trận mở màn Champions League gặp Marseille. Mbappe vẫn giữ vai trò nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, là điểm tựa cho toàn đội. Nhưng sự khác biệt so với trước nằm ở khâu phòng ngự - thứ từng bị coi là điểm mù trong sự nghiệp của anh.

Mẹ kiêm người đại diện Fayza Lamari từng nói trên L’Équipe: “Mbappe không phòng ngự từ năm 4 tuổi”. Thế nhưng thực tế trên sân lại khác. Mbappe giờ thường xuyên lao vào tranh chấp, pressing ngay phần sân đối thủ, sẵn sàng tham gia thu hồi bóng.

Trận gặp Marseille tại Santiago Bernabeu hôm 17/9, máy quay Movistar bắt trọn khoảnh khắc anh tái hiện hình ảnh quen thuộc của Ousmane Dembele mùa trước: tư thế như một hậu vệ bóng bầu dục, chực chờ lao thẳng vào thủ môn Gerónimo Rulli để gây áp lực. Đó là minh chứng rõ ràng cho bước ngoặt trong cách anh tiếp cận trận đấu.

Nguồn gốc cho sự chuyển biến này bắt đầu từ Paris. Trong mùa cuối tại PSG, HLV Luis Enrique từng lấy huyền thoại bóng rổ Michael Jordan làm ví dụ để thuyết phục Mbappe. “Jordan không chỉ ghi điểm. Khi không thể tấn công, ông phòng ngự như một kẻ điên, kéo cả đội đi lên. Đó mới là lãnh đạo”, Enrique từng nhấn mạnh. Với một cầu thủ luôn khao khát trở thành thủ lĩnh, thông điệp này đã chạm tới niềm kiêu hãnh sâu thẳm của Mbappe.

Mbappe bắt đầu lắng nghe những chỉ dẫn của Luis Enrique.

Đến Real Madrid, Xabi Alonso biến cảm hứng ấy thành triết lý. Những con số của BeSoccer Pro chỉ ra sự thay đổi: Mbappe có 2,53 lần thu hồi bóng/trận, 0,56 lần cắt bóng, 2,25 lần thu hồi bóng trên phần sân đối thủ và 0,84 lần ở 1/3 cuối sân. Thậm chí, số pha đoạt bóng nhanh sau khi mất tăng lên 1,27, trong khi tần suất gây áp lực phòng ngự nhảy vọt từ 0,98 lên 1,55.

Đây không phải sự hứng khởi nhất thời. Nó cho thấy Mbappe thực sự chấp nhận bổ sung thêm một lớp áo mới: từ một tiền đạo ngôi sao thành cầu thủ biết hy sinh, biết dẫn dắt bằng hành động.

Mbappe ở tuổi 26 vốn đã là một biểu tượng toàn cầu với tốc độ, kỹ thuật và bản năng sát thủ. Nhưng chính tinh thần phòng ngự, tinh thần tập thể mới là mảnh ghép biến anh thành thủ lĩnh đúng nghĩa. Hình bóng Michael Jordan, ảnh hưởng của Dembélé, dấu ấn Luis Enrique và triết lý Alonso đã góp phần định hình một Mbappé đa chiều hơn.

Nếu trước kia Real Madrid chỉ sở hữu một ngôi sao ghi bàn siêu hạng, thì nay họ có một thủ lĩnh biết kéo cả tập thể đi lên bằng cả công lẫn thủ. Và chính sự chuyển mình này có thể làm nên khác biệt cho Real trong hành trình chinh phục Champions League mùa này.