Mbappe mở kỷ nguyên mới, vượt bóng Ronaldo

Kylian Mbappe đang sống trong những ngày ngọt ngào nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Chỉ trong 35 ngày, anh ghi tới 10 bàn thắng - một hiệu suất khủng khiếp khiến cả châu Âu phải giật mình. Và nếu duy trì được nhịp điệu này, ngôi sao người Pháp hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với con số chưa từng có: 76 bàn thắng, vượt xa mùa giải kỷ lục của Cristiano Ronaldo tại Bernabeu.

Từ “số 10 nghệ sĩ” thành “số 9 sát thủ”

Điểm đáng chú ý nhất ở Mbappe không chỉ là số lượng bàn thắng, mà còn ở sự thay đổi trong vai trò. Anh từng là một cầu thủ chạy cánh, biểu tượng của tốc độ và sự bùng nổ. Nhưng dưới bàn tay Xabi Alonso, Mbappe đang được “tiến hóa” thành một trung phong hiện đại.

Trước Marseille, Real tung ra 28 cú sút, riêng Mbappe chiếm tới 10. Anh cũng dẫn đầu về số lần dứt điểm trúng đích (5), số cơ hội tạo ra (6) và số đường chuyền vào 1/3 cuối sân (20). Trong một trận đấu không thực sự chói sáng, Mbappé vẫn rời sân với cú đúp. Đó chính là ADN của một “predator” - kẻ săn mồi.

Ở tuổi 26, Mbappe đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và bản năng dứt điểm biến anh thành một số 9 toàn diện, dù trên lưng vẫn là số 10.

Nhắc tới Real Madrid và kỷ lục ghi bàn, cái tên Cristiano Ronaldo vẫn luôn được nhắc đầu tiên. Mùa 2014/15, CR7 lập cột mốc 61 bàn - trung bình 1,13 bàn/trận, một thành tích khiến cả thế giới ngả mũ. Nhưng hiện tại, Mbappe đang đạt trung bình 1,2 bàn/trận, tức vượt cả Ronaldo ở giai đoạn đỉnh cao nhất.

Sự so sánh tất nhiên có phần khập khiễng, bởi để duy trì nhịp độ ấy trong cả mùa giải là điều cực khó. Thế nhưng, chỉ riêng việc Mbappe vượt qua mốc hiệu suất của Ronaldo sau hơn một tháng cũng đủ để tạo nên sự phấn khích. Nó giống như lời khẳng định: Real Madrid không chỉ có một huyền thoại quá khứ, mà còn sở hữu một biểu tượng hiện tại và tương lai.

Mbappe đang khẳng định giá trị ở Real Madrid.

Nếu đi hết chặng đường, Real Madrid có thể chơi tới 63 trận mùa này: 38 ở La Liga, 6 ở Cúp Nhà vua, 17 ở Champions League và 2 ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Tính trung bình, ngay cả khi loại bỏ 2 trận play-off Champions League, Mbappe vẫn có thể chạm tới 73 bàn. Con số ấy, xét trên lý thuyết, hoàn toàn trong tầm tay.

Đúng, duy trì phong độ ấy là cực khó. Nhưng việc bàn luận về nó đã cho thấy Mbappe đang ở một đẳng cấp khác. Nếu Ronaldo từng được xem là cỗ máy ghi bàn hoàn hảo, thì Mbappé có thể trở thành phiên bản kế nhiệm - một cỗ máy mang hơi thở của bóng đá hiện đại, với khả năng tham gia kiến tạo, di chuyển chiến thuật, và tạo ảnh hưởng vượt ra ngoài bàn thắng.

35 ngày - 10 bàn thắng: cơn mưa gôn mở đầu mùa giải

Chuỗi phong độ của Mbappe bắt đầu từ chuyến du đấu Tyrol ngày 12/8, nơi anh lập cú đúp. Sau đó, anh tiếp tục “nổ súng” đều đặn: cú đúp trước Osasuna, cú đúp trước Oviedo, một bàn vào lưới Sociedad, cú đúp trước Marseille. Xen kẽ là một bàn trong màu áo tuyển Pháp và duy nhất một trận “tịt ngòi” trước Mallorca.

Tổng cộng: 6 bàn cho Real ở các giải chính thức, 8 nếu tính cả giao hữu Tyrol, và 10 nếu cộng thêm tuyển Pháp - tất cả gói gọn trong 35 ngày. Một nhịp độ khiến người ta liên tưởng đến Lionel Messi 2012 hay Ronaldo 2014 - những năm họ vượt xa khái niệm “con người bình thường”.

Điều thú vị là, giữa cơn bùng nổ, Mbappe vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh: “Tôi không nghĩ nhiều về việc mình có phải là thủ lĩnh hay không. Tôi chỉ là Kylian Mbappe”, anh nói sau trận gặp Marseille.

Câu trả lời khiêm tốn, nhưng nụ cười đã tiết lộ tất cả: anh đang tận hưởng thứ bóng đá đẹp nhất sự nghiệp. Và dù có muốn giấu, con số 76 bàn mùa giải vẫn đang treo lơ lửng như một lời thách thức với chính anh và cả lịch sử bóng đá.

Mbappe đang tái hiện những gì Ronaldo từng thực hiện ở Real Madrid.

Real Madrid từng xây dựng thương hiệu toàn cầu nhờ Cristiano Ronaldo, người biến Bernabeu thành sân khấu riêng với hàng trăm bàn thắng. Giờ đây, với Mbappe, họ không chỉ tái hiện hình ảnh ấy, mà có thể còn đẩy nó lên một chuẩn mực mới.

Mbappe không phải chim, không phải máy bay, nhưng là cơn ác mộng của mọi hàng thủ. Anh khoác áo số 10, nhưng chơi như một số 9 toàn năng. Và nếu tiếp tục giữ nhịp, mùa giải 2025/26 có thể đi vào lịch sử không chỉ với Real Madrid, mà cả bóng đá thế giới.

Bởi lẽ, khi số 10 trở thành một số 9 siêu việt, mọi kỷ lục đều có thể bị xô đổ.