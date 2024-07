Mbappe và Pedri kinh ngạc trước siêu phẩm của Yamal

Trên sân Allianz Arena, Mbappe bĩu môi, mặt tỏ vẻ bất lực. Ít lâu trước đó, chân sút 25 tuổi có pha kiến tạo cho Kolo Muani lập công. Song, Yamal phá hỏng tất cả bằng khoảnh khắc thiên tài, tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng 2-1 của Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ phấn khích với biểu cảm của Mbappe. “Tuyển thủ Pháp thán phục trước tài năng của Yamal, anh ấy nhận thấy sự đặc biệt của cậu bé này”, một CĐV bình luận.

Trong khi đó, Pedri như không tin vào mắt mình khi chứng kiến bàn thắng của chân chạy cánh 16 tuổi. Cầu thủ phải ngồi ngoài sân sau chấn thương ở trận gặp Đức vò đầu bứt tai, miệng không nói nên lời.

“Có thật Yamal 16 tuổi không”, một tài khoản cảm thán. Một người dùng khác nhận xét: “Pedri không thể tin đồng đội tại Barcelona có thể hay đến vậy”.

Bàn thắng của Yamal góp công đưa tuyển Tây Ban Nha vào chung kết EURO 2024. Đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ này. Anh cũng có 3 kiến tạo trước đó, giúp “La Roja” đang có chuỗi 6 trận toàn thắng tại giải đấu.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.