Mbappe 'trượt tay' đăng ảnh bạn gái?

Nhiều fan đã kịp chụp lại khoảnh khắc đội trưởng tuyển Pháp đăng ảnh bạn gái lên story Instagram rồi vội xóa đi trong một phút.

Rạng sáng 19/7, tại trận tranh hạng 3 World Cup, Pháp và Anh đã có trận cầu "điên rồ nhất lịch sử" với 10 bàn thắng. Dù để thua "Tam sư", đội trưởng Kylian Mbappe đã đạt được cột mốc mới khi ghi cú đúp và dẫn đầu đường đua Vua phá lưới. Tiền đạo "Les Bleus" cũng lập kỷ lục khi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Sau trận đấu, nhiều fan bất ngờ khi bắt gặp Mbappe đăng ảnh bạn gái Ester Exposito lên story Instagram có 135 triệu người theo dõi. Trong ảnh, diễn viên Tây Ban Nha mặc bộ đồ thi đấu số 10 của bạn trai, kèm theo cả tấm băng đội trưởng, Tribuna đưa tin.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 phút sau, bức ảnh đã bị xóa. Nhiều fan nhanh tay chụp lại màn hình và lan truyền rầm rộ khắp các diễn đàn. Phần lớn bình luận bày tỏ thích thú và dành lời khen cho khoảnh khắc dễ thương.

"Anh ấy trượt tay đăng rồi vội xóa nó đi sao?", "Chắc bạn gái bắt xóa vì chụp ảnh dìm dáng quá", "Tôi đoán anh ấy định gửi cho ai đó, hoặc muốn đăng riêng tư nhưng ấn nhầm công khai", "Trời ơi, cuối cùng cũng đến ngày thấy Mbappe khoe bạn gái rồi" - dân mạng bày tỏ.

Exposito xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa Anh và Pháp. Ảnh: FIFA, Reuters.

Trước đó, Exposito cũng được bắt gặp trên khán đài VIP để cổ vũ trong trận tranh hạng 3.

Theo các nguồn tin, nam tiền đạo và nữ diễn viên bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2026 khi bị bắt gặp cùng nhau ở Madrid và Paris. Kể từ đó, cặp đôi đã được bắt gặp đi nghỉ dưỡng cùng nhau tại nhiều địa điểm sang trọng.

Chuyện tình của cặp đôi cũng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Trong khi Mbappe là ngôi sao chói sáng của đội tuyển Pháp và CLB Real Madrid, nửa kia của anh cũng là ngôi sao điện ảnh có nhiều dấu ấn.

Exposito là gương mặt đình đám của màn ảnh Tây Ban Nha, có 24 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Roson trong series ăn khách Elite, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh như When Angels Sleep, Venus hay Lost in the Night.

Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp sánh đôi trên du thuyền, trong nhà hàng và trên đường phố. Khoảnh khắc Mbappe lái xe chở bạn gái và trao nhau cái ôm thân mật sau khi anh trở về từ đợt tập trung đội tuyển Pháp khiến truyền thông bùng nổ. Tin đồn càng lan rộng khi cả hai cùng lên chuyên cơ riêng tới Paris, sau đó bị phát hiện dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng và có những cử chỉ tình cảm.

Hồi đầu tháng 6, cặp đôi lộ hình ảnh hẹn hò tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha), được tờ Diez Minutos công bố. Đây được xem là chuyến đi chung công khai và ý nghĩa nhất của cả hai tính đến thời điểm hiện tại.