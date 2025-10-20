Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbappe tỏa sáng, Real chiếm lại ngôi đầu của Barca

  • Thứ hai, 20/10/2025 05:46 (GMT+7)
Rạng sáng 20/10, Real Madrid duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga khi giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Getafe ở vòng 9.

Mbappe liên tục ghi bàn cho Real.

Dù được đánh giá cao hơn, Real Madrid lại gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Kylian Mbappe chơi nổi bật nhất khi liên tục đe dọa khung thành thủ môn David Soria, song những cú sút của anh và Rodrygo đều bị cản phá. Ngược lại, đội chủ nhà Getafe cũng có cơ hội nguy hiểm khi Alex Sancris tung cú volley chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso tung Vinícius Jr vào sân nhằm tạo thêm đột biến. Tuy nhiên, thế trận bế tắc vẫn kéo dài khi hàng công Real chưa tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Trận đấu chỉ thực sự thay đổi ở những phút cuối cùng. Allan Nyom nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Vinicius ở phút 77 và chưa đầy 3 phút sau, Mbappe tận dụng cơ hội, dứt điểm cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu. Từ đường kiến tạo của Arda Guler, Mbappe xoay người dứt điểm chuẩn xác vào góc xa, hạ thủ môn.

Đây là trận thứ 11 liên tiếp, thủ quân tuyển Pháp ghi bàn. Theo Opta, Mbappe trở thành cầu thủ đầu tiên, sau Cristiano Ronaldo vào mùa 2014/15, ghi 10 bàn trở lên sau 9 trận đầu tiên của mùa giải La Liga.

Getafe còn chịu tổn thất nặng hơn khi Alex bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Tận dụng lợi thế, Real Madrid dễ dàng bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận. Chiến thắng này giúp Real giữ ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn Barcelona. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp, “Los Blancos” ca khúc khải hoàn trước Getafe.

Real dau Getafe anh 1

Bảng xếp hạng La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

