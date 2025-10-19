Mbappe là 'quái vật' sân khách của Real Madrid

Không phải Bernabeu, mà chính những sân đấu xa nhà mới là nơi Kylian Mbappe đang gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Mbappe đang có phong độ cao.

Mười trận đầu tiên của mùa giải, tiền đạo người Pháp ghi 14 bàn, trong đó có tới 9 bàn trên sân khách - chiếm 64% tổng số pha lập công. Một con số khủng khiếp biến anh trở thành một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay, cùng với Haaland, Harry Kane.

Mbappe không hề e ngại áp lực sân khách, trái lại, anh dường như càng bùng nổ khi rời xa Bernabeu. Trong 14 bàn thắng mùa này, có hai quả phạt đền được thực hiện trên sân đối phương, trong khi tại “thánh địa” của Real Madrid, ba trong số năm bàn của anh cũng đến từ chấm 11 m. Thật trùng hợp, trận duy nhất Mbappe tịt ngòi mùa này lại chính là chiến thắng 2-0 trước Espanyol tại Bernabeu.

Không chỉ ghi nhiều bàn, Mbappe còn là người mở tỷ số trong 6/10 trận mà Real đã chơi. Phần lớn những bàn thắng đó đều định đoạt kết quả, ngoại trừ trận derby với Atletico Madrid - nơi anh gỡ hòa 1-1 trước khi Real bị lật ngược tình thế.

Một năm trước, Mbappe gia nhập Real Madrid sau bảy năm thương thảo kéo dài. Thời gian đầu, anh cần thích nghi với môi trường mới và chính mình từng thừa nhận “đã chạm đáy” trong chuyến làm khách tại San Mames. Nhưng kể từ thời điểm đó, ngôi sao người Pháp bùng nổ, kết thúc mùa giải với 44 bàn thắng dù Real không giành danh hiệu lớn nào.

Mùa này, Mbappe không còn cần thời gian thích nghi. Anh bước vào mùa giải như thể đã sẵn sàng chinh phục tất cả. Hiệu suất ghi bàn của anh đang ở mức phi thường: nếu giữ nhịp độ này, Mbappe có thể kết thúc mùa với 85 đến 88 bàn thắng, tùy số trận Real thi đấu tại Champions League. Một kịch bản tưởng chừng chỉ có trong trò chơi điện tử.

Mbappe liên tiếp ghi bàn cho Real Madrid mùa này.

So với mùa trước, mọi chỉ số của Mbappe đều vượt trội: anh dứt điểm trung bình 15 phút/lần (so với 19 phút), chỉ cần 1,7 cú sút để ghi bàn (thay vì 2,9), và ghi bàn mỗi 62 phút - trong khi mùa trước là 107 phút.

Những con số đó đủ để khẳng định Mbappe là cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Dù Harry Kane đang có nhiều hơn một bàn, Mbappe mới là người tạo ra nhiều cơ hội nhất. Anh thực hiện 58 cú sút, hơn xa Haaland (37) và Kane (22 cú trúng đích).

Nếu bình phục chấn thương mắt cá nhẹ, Mbappe có thể trở lại trong trận Real Madrid gặp Getafe lúc 2h rạng sáng 20/10. Đội bóng của HLV José Bordalas hiểu rõ cái tên ấy đáng sợ đến mức nào - mùa trước, họ chỉ cần một trận để chứng kiến Mbappé xé lưới.

Giờ đây, khi phong độ của anh đã đạt đỉnh, mọi hàng thủ đều phải dè chừng. Bởi ở đâu có Mbappe, ở đó có bàn thắng. Và với cách anh đang thi đấu, Real Madrid dường như sở hữu một “con quái vật” biết cách nuốt chửng mọi sân khách.

Khi người ta nhắc đến những tay săn bàn khét tiếng của bóng đá hiện đại, cái tên Kylian Mbappe không còn chỉ nằm trong danh sách - anh đang đứng ở chính đỉnh cao của nó.