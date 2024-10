Mbappe thắng kiện PSG

Tháng trước, LFP ra phán quyết có lợi cho Mbappe. Tuy nhiên, PSG khẳng định họ không nợ cầu thủ người Pháp và quyết định nộp đơn kháng cáo. Sau cùng, phán quyết vẫn không thay đổi.

"Câu lạc bộ PSG phải trả cho Mbappe những phần lương cầu thủ yêu cầu", LFP thông báo. "Quyết định này sẽ không thể kháng cáo thêm được nữa, nhưng có thể trình lên Ủy ban điều hành của FFF (Liên đoàn bóng đá Pháp)".

Đây được coi là chiến thắng cho cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, như thông báo của LFP, PSG vẫn được quyền kháng cáo lên các cấp cao hơn, qua đó có thể kéo dài cuộc tranh chấp pháp lý này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khoản tiền lương và thưởng trị giá 55 triệu euro Mbappe khẳng định đội bóng nợ mình. Tuy nhiên, PSG phủ nhận và cho rằng cầu thủ vi phạm một thỏa thuận khác, trong đó Mbappe đồng ý từ bỏ một phần tiền lương để đổi lấy việc được ra đi tự do vào cuối mùa 2023/24.

LFP quy định rằng tất cả CLB thuộc hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Pháp phải trả lương cho các cầu thủ trước ngày cuối cùng của tháng. Song, BLĐ PSG chưa trả lương tháng 4, 5 và 6 cho Mbappe, sau khi thông tin chân sút này ra đi vào hè 2024 được công bố.

Đội bóng thủ đô Paris cho rằng phán quyết của LFP không có giá trị ràng buộc. Trong khi đó, Mbappe và đội ngũ pháp lý của anh kiên quyết đòi lại số tiền mà họ cho là hợp pháp. Vụ kiện làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn không tốt đẹp giữa Mbappe và Chủ tịch PSG, Nasser Al Khelaifi.

