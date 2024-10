Tranh chấp giữa Mbappe và PSG hạ màn

Theo L'Equipe, Hội đồng kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) dự kiến đưa ra quyết định vào hôm nay. Cuộc tranh cãi giữa Mbappé và PSG xoay quanh một khoản tiền lên tới 55 triệu euro, bao gồm lương chưa thanh toán và các khoản thưởng còn lại. Tiền đạo người Pháp khẳng định PSG vi phạm hợp đồng và yêu cầu câu lạc bộ phải bồi thường.

Trước đó, Ủy ban Pháp lý của LFP đề xuất hòa giải nhưng Mbappe từ chối. Tiền đạo này kiên quyết đòi quyền lợi của mình và cho rằng PSG phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ này.

Nếu phán quyết có lợi cho Mbappe, đây sẽ là chiến thắng vang dội cho cầu thủ người Pháp và đặt ra nhiều câu hỏi về các mối quan hệ hợp đồng giữa cầu thủ và CLB trong tương lai. Tuy nhiên, PSG vẫn có quyền kháng cáo lên các cấp tòa cao hơn, kéo dài cuộc tranh chấp pháp lý này.

Vụ tranh chấp tài chính giữa Mbappe và PSG không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà còn của cả người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Kết quả của vụ kiện có thể tạo ra tiền lệ cho những trường hợp tương tự trong tương lai.

Hè 2024, Mbappe rời PSG để gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Mối quan hệ giữa đôi bên cũng rạn nứt, dẫn đến nhiều lùm xùm sau này.

