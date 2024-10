Tiếc nuối của Mbappe

Hôm 23/10, tại Santiago Bernabeu, tiền đạo người Pháp cảm nhận được sức hấp dẫn mê hoặc của sân đấu này, nơi mà những cuộc lội ngược dòng và cảm xúc vỡ òa lan tỏa khắp khán đài, tạo nên không khí cuồng nhiệt đặc trưng của Real Madrid. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn, Mbappe vẫn để lại dấu ấn quan trọng trong chiến thắng ngoạn mục của đội nhà trước Borussia Dortmund.

Thường thì người ta hay đánh giá một tiền đạo qua số bàn thắng họ ghi được. Tuy nhiên, Mbappe chứng minh rằng một cầu thủ hàng đầu có thể tạo ra ảnh hưởng đến trận đấu bằng nhiều cách khác nhau. Anh không chỉ là một chân sút, mà còn là một nhân tố quan trọng trong lối chơi chung của đội. Việc chỉ trích anh là quá khắt khe.

Tại Bernabeu, Mbappe thể hiện sự nhạy bén khi kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Anh bắt đầu với đường chuyền tuyệt đẹp từ biên, tạo điều kiện để Antonio Rudiger rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai, Mbappe nhận bóng từ Modric, đối đầu với hàng phòng ngự đối phương và khiến họ lúng túng, tạo cơ hội cho Vinicius chớp thời cơ gỡ hòa.

Đó là bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid, với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi chỉ trong 45 phút. Khép lại đêm “điên rồ” ở Madrid, đại diện thủ đô Tây Ban Nha xứng danh ông vua giải đấu, họ giành chiến thắng đậm 5-2, trong đó thầy trò Carlo Ancelotti bị dẫn trước 2 bàn.

Ban đầu, mọi thứ dường như không đứng về phía Mbappe. Real Madrid thi đấu không đúng phong độ, sớm liên tiếp nhận gáo nước lạnh. Còn tiền đạo người Pháp chơi dưới sức, mắc sai lầm trong các pha xử lý bóng và chưa thể tìm thấy tiếng nói chung với hai đối tác Vinicius Jr và Rodrygo Goes trên hàng công.

Những cảm xúc đó gợi nhớ về những lần thất bại cay đắng tại Champions League khi còn khoác áo PSG, đặc biệt là trận thua Dortmund gần đây nhất, khi mùa giải trước anh đã lỡ hẹn với trận chung kết tại Wembley sau hai thất bại trước cùng tỷ số 1-0. Đó cũng là dấu mốc khép lại hành trình ở Paris mà không thể hiện thực hóa giấc mơ chinh phục châu Âu của ngôi sao người Pháp.

Nhưng đêm Bernabeu kỳ diệu, Mbappe bắt đầu cảm nhận được những điều đặc biệt mà chỉ Real Madrid mới mang lại. Sự quyết tâm của Vinicius Jr, Luka Modric, Courtois, Fede Valverde và các đồng đội như một ngọn lửa thiêu đốt, truyền cảm hứng cho anh.

Tiếng hò reo cuồng nhiệt của 80.000 khán giả trên sân tạo nên bầu không khí sôi động, khiến Mbappe không thể không hòa mình vào nhịp điệu chung. Anh chơi tự tin hơn, bùng nổ hơn và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Trong một tình huống phối hợp với Vinicius, Mbappe suýt chút nữa ghi bàn nếu cú sút không bị chặn lại ngay trước vạch vôi. Và khi nhận đường chuyền tinh tế từ Camavinga, cựu ngôi sao PSG thực hiện pha cắt bóng điệu nghệ để loại bỏ hậu vệ đối phương, nhưng thủ thành Kobel xuất sắc cản phá.

Trong ngày Real Madrid tạo ra màn ngược dòng làm rung chuyển châu Âu, Mbappe tung ra 5 cú sút, tỷ lệ chuyền thành công đạt 71% - bao gồm 3 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội), có 1 pha rê dắt qua người thành công, 1 lần chiến thắng khi tranh chấp bóng bổng. Dù không ghi bàn, Mbappe vẫn xứng đáng nhận lời khen.

Trên mạng xã hội, người dùng nói rằng nhờ có Mbappe nên Vinicius Jr mới thoải mái thi triển khả năng rê dắt. Đó là vì Borussia Dortmund luôn bố trí 2-3 cầu thủ để vây ráp tiền đạo người Pháp, điều này cũng biến số 9 của Real Madrid thành thỏi nam châm. Vinicius nhờ đó cũng có nhiều không gian để chơi bóng hơn.

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund không chỉ giúp Real Madrid giành chiến thắng, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Mbappé trước thềm El Clásico đầu tiên của anh tại Bernabéu vào ngày 27/10. Trận đấu kinh điển sắp tới sẽ là thử thách lớn, nhưng với tinh thần phấn chấn và niềm tin ngày càng lớn, Mbappé đã sẵn sàng cho một màn trình diễn xuất sắc khác.

Bên cạnh việc đưa đội bóng đến chiến thắng, những đêm kỳ diệu như thế này tại Bernabeu cũng là lý do khiến Mbappe chọn Real Madrid. Bởi chỉ ở nơi đây, những cuộc lội ngược dòng kinh điển và bầu không khí cuồng nhiệt đầy mê hoặc mới trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của đội bóng.

Hè 2024, Mbappe thỏa ước nguyện khoác trên mình màu áo trắng của Real Madrid. Giấc mơ thời trẻ đã thành hiện thực. Vài tháng sau, anh được tận hưởng điều kỳ diệu, riêng biệt chỉ có ở “Los Blancos”. Một tập thể lạ lẫm, đôi lúc tỏ ra chệch choạc nhưng không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Đó là DNA của Real Madrid.

Trong quá khứ, Mbappe từng chứng kiến PSG gục ngã giống hệt cách Dortmund để thua Real Madrid. Hôm nay, anh đứng trong hàng ngữ “Los Blancos”, cùng nhau tạo ra màn ngược dòng không tưởng. Có lẽ rằng, trong phút chốc, tiền đạo người Pháp đã ước rằng phải chi mình tới Bernabeu sớm hơn. Khi ấy, viễn cảnh chạm tay vào chiếc cúp tai voi không bao giờ là giấc mơ xa vời.

Tuy nhiên, quá khứ là thứ không thể thay đổi. Với sự quyết tâm và tài năng của Mbappe, hành trình chinh phục châu Âu cùng Real Madrid hứa hẹn sẽ còn nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa. Tại Bernabeu, mọi thứ mới chỉ khởi đầu với cựu tiền đạo PSG.

