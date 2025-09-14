Mbappe nhắm thẳng Quả bóng Vàng

Kylian Mbappe hiểu rõ rằng Quả bóng Vàng 2025 đã ngoài tầm với. Anh sẽ không góp mặt tại Théâtre du Châtelet (Paris) vào ngày 22/9.

Mbappe đang có phong độ cao gần đây.

Nhưng chính Mbappe nói thẳng: “Tôi không thể thắng năm nay, nhưng năm sau thì khác”. Và quả thực, những gì đang diễn ra ở Real Madrid cho thấy hành trình chinh phục El Dorado - biểu tượng của Quả bóng Vàng - đã bắt đầu.

Kỷ nguyên “Real Mbappe”

Chỉ sau bốn trận tại La Liga mùa 2025/26, Mbappe để lại dấu ấn không thể phủ nhận: bốn bàn thắng, một kiến tạo. Từ Osasuna, Oviedo, Mallorca đến Real Sociedad, tất cả đều trở thành nạn nhân. Trên tuyển Pháp, anh cũng bùng nổ với một bàn vào lưới Ukraine, rồi ghi bàn và kiến tạo trước Iceland.

Trận gặp Sociedad tại Anoeta hôm 13/9 là minh chứng rõ ràng nhất: một pha solo ghi bàn, một đường chuyền như trong trò chơi điện tử cho Arda Güler và hoàn thành cả 7 lần rê bóng. Mùa trước, Mbappe chỉ đạt trung bình 2,6 lần rê bóng mỗi trận với tỷ lệ thành công 48,7%.

Nay con số tăng lên 4,6 với tỷ lệ 71%. Anh cũng dẫn đầu La Liga về số cơ hội tạo ra (14, ngang Güler). Mbappe giờ đây không chỉ là một ngôi sao - anh là một “hệ thống tự thân”.

Mbappe không hề giấu giếm mục tiêu cá nhân. Trên Telefoot, anh khẳng định: “Quả bóng Vàng là điều nằm trong tâm trí tất cả. Nhưng công thức không chỉ là ghi bàn, mà phải thắng cùng tập thể”. Đi đôi với lời nói là hành động: chỉ trong hai trận gần nhất cho Real và tuyển Pháp, anh có 6 bàn cùng 2 kiến tạo - tức trung bình cứ 67 phút lại trực tiếp góp dấu giày vào một bàn thắng.

Mbappe muốn chinh phục những đỉnh cao cùng Real Madrid.

Tuy nhiên, Mbappe vẫn tỉnh táo: “Tôi khởi đầu tốt, nhưng mùa giải kéo dài 10 tháng, thậm chí 11 với World Cup. Tôi phải duy trì phong độ này thật lâu”. Đồng đội thì không tiếc lời khen. Tchouameni thốt lên: “Wow… màn trình diễn này thật không thể tin nổi. Có cậu ấy, cơ hội chiến thắng của chúng tôi luôn lớn hơn”.

Thử thách thật sự

Những chiến thắng trước các đối thủ vừa qua mới chỉ là bước đệm. Ngày 17/9, Real bước vào Champions League gặp Marseille. Mười ngày sau, derby Madrid sẽ là bài kiểm tra lớn. Tháng 10, thử thách khắc nghiệt hơn: Juventus rồi Barcelona. Đây sẽ là những trận đấu định đoạt cả tập thể lẫn cá nhân.

Việc Real gây thất vọng ở mùa 2024/25 khiến Mbappe lỡ hẹn Quả bóng Vàng 2025, bất chấp 44 bàn thắng mùa trước cùng danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Nhưng anh đặt mục tiêu cao hơn: thành công cùng Real Madrid, với những danh hiệu lớn nhất, từ đó vươn tới phần thưởng cá nhân danh giá nhất.

Một phần bí quyết nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mbappe bước vào mùa giải mới với thân hình gọn nhẹ hơn 3 kg, đôi chân thêm nhiều sức mạnh. HLV Xabi Alonso tin rằng ông đang có trong tay “phiên bản nguyên bản” của Mbappe - chàng trai từng khuấy đảo Monaco và đưa Pháp lên đỉnh World Cup 2018.

Đó là một hành trình “trở về quá khứ” để chinh phục hiện tại và mở lối cho tương lai. Nếu Real Madrid tiếp tục thắng và Mbappe duy trì sự bùng nổ này, Quả bóng Vàng 2026 hoàn toàn có thể sẽ là đích đến cuối cùng trong chuyến đi El Dorado mà anh bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên ở Bernabeu.