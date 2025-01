Mbappe làm rõ mâu thuẫn với tuyển Pháp

"Không có vấn đề gì với tuyển quốc gia Pháp. Tôi rất mong chờ được trở lại vào tháng 3", Marca dẫn lời Mbappe. "Tình yêu của tôi dành cho nước Pháp không thay đổi. Tôi muốn giúp đội tuyển giành vé tham dự các giải đấu quan trọng".

Những phát biểu này đập tan đồn đoán về bất đồng giữa Mbappe và đội tuyển thời gian qua. Anh cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến cho mục tiêu chung của đội tuyển trong hành trình vòng loại World Cup 2026.

Trước đó, Mbappe được cho là không còn muốn khoác áo tuyển Pháp vì mâu thuẫn với HLV Didier Deschamps. Anh không lên tuyển trong 2 đợt tập trung gần nhất. Tiền đạo của Real Madrid ưu tiên tập trung cho CLB, trong bối cảnh anh có phong độ không tốt giai đoạn đầu mùa.

Sau khởi đầu chệch choạc, Mbappe bắt đầu chơi hay trong màu áo Real Madrid. Anh thừa nhận: "Tôi rất khiêm tốn trong vài tháng đầu, không hề ngại ngùng. Bởi vì khi bạn đến Real Madrid, họ đã giành được tất cả. Bạn không thể đến đây và nói với những cầu thủ khác: này, đưa bóng cho tôi. Không phải vậy".

"Vấn đề là tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong những trận đấu đầu tiên phải di chuyển thế nào, khu vực phù hợp, phải thích nghi. Và khi bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn sẽ không chơi tốt. Bây giờ tôi cảm thấy rất ổn. Tôi đang ở thời điểm tuyệt vời nhất tại Real Madrid. Trước những lời nói điều tiêu cực, bạn phải bình tĩnh và tiếp tục", Mbappe kết luận.

Tới thời điểm này, Mbappe ghi 18 bàn trên mọi đấu trường, bao gồm 4 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất. Trong khi đó, Real trở lại mạnh mẽ sau thất bại 2-5 trước Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Phong độ thăng hoa của Mbappe giúp "Los Blancos" vươn lên dẫn đầu BXH La Liga, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi họ bước vào những trận đấu quan trọng tại UEFA Champions League trong tháng này.

