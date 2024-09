Mbappe ghi bàn trong 4 trận liên tiếp

Trước đối thủ không được đánh giá cao, HLV Carlo Ancelotti quyết định cho Vinicius Jr, Antonio Rudiger nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tính toán của nhà cầm quân người Italy đổ bể khi Thibaut Courtois mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Phút 54, thủ môn người Bỉ để bóng trôi qua hai chân, đi vào lưới, sau pha căng ngang của cầu thủ đội khách. Sai sót của thủ môn được đánh giá hay bậc nhất thế giới mang về cho Espanyol bàn mở tỷ số đầy bất ngờ.

Sau bàn thua, HLV Ancelotti phải tung Vinicius Jr vào sân từ phút 55. Sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil ngay lập tức giúp mặt trận tấn công của Real khởi sắc. Phút 58, đến lượt thủ môn đội khách Joan Garcia bắt hụt bóng, tạo điều kiện để Dani Carvajal sút tung lưới Espanyol từ cự ly gần.

Khoảng thời gian còn lại là show diễn của riêng Vinicius. Phút 75, Vinicius vẩy mà ngoài điệu nghệ, loại toàn bộ hàng thủ Espayol. Rodrygo có mặt đúng lúc để đệm cận thành, đưa Real vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 78, Vinicius thoát xuống sau pha chọc khe của Mbappe, trước khi dứt điểm gọn gàng vào góc xa, gia tăng cách biệt lên thành hai bàn cho chủ nhà.

Cơn ác mộng của Espanyol chưa dừng lại. Phút 88, Endrick đột phá và kiếm được phạt đền. Mbappe tận dụng cơ hội từ chấm 11 m để ghi bàn trong trận đấu thứ 4 liên tiếp cho Real Madrid. Tổng cộng, "Ninja Rùa" đã có 6 pha lập công, tính trên mọi đấu trường.

Trận đấu tại Bernabeu khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Real Madrid. "Los Blancos" tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 1 điểm (14 so với 15) nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

