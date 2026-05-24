Mbappe gây sửng sốt

Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút hay nhất bóng đá thế giới.

Mbappe cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng.

Rạng sáng 24/5, ở vòng cuối La Liga, Mbappe ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-2 của Real Madrid trước Bilbao ở vòng 38. Thành tích này giúp Mbappe giành giải Pichichi (Vua phá lưới La Liga) năm thứ 2 liên tiếp với 25 pha lập công sau 31 trận.

Đáng chú ý, đây cũng là mùa giải thứ 8 liên tiếp tiền đạo người Pháp kết thúc với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải vô địch quốc gia mà anh tham dự.

Chuỗi thống trị của Mbappe bắt đầu từ mùa giải 2018/19 tại Ligue 1 trong màu áo PSG với 32 bàn thắng. Kể từ đó, anh liên tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc trong nhiều năm liên tiếp tại Pháp lẫn Tây Ban Nha.

Sau khi chuyển sang khoác áo Real Madrid, Mbappe nhanh chóng tạo dấu ấn tại Tây Ban Nha. Anh giành danh hiệu Pichichi đầu tiên với 31 bàn ở mùa 2024/25, trước khi bảo vệ thành công danh hiệu này ở mùa giải vừa qua dù phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều ngôi sao hàng đầu La Liga.

Không chỉ duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc ở cấp CLB, Mbappe còn đang tiến rất gần tới những cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Ở tuổi 27, chân sút người Pháp sở hữu tổng cộng 425 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, qua đó lọt vào top 60 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá.

Thành tích này càng trở nên ấn tượng nếu xét đến việc Mbappe vẫn đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ và còn nhiều năm thi đấu phía trước. Với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng cùng sự ổn định hiếm thấy, ngôi sao người Pháp được xem là ứng viên hàng đầu để tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục trong tương lai.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.