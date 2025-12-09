Mbappe gãy ngón tay

Kylian Mbappe bị gãy ngón áp út tay trái trong trận thua Celta Vigo 0-2 thuộc vòng 15 La Liga hôm 8/12.

Mbappe dính chấn thương trong hiệp một trận đấu với Celta Vigo sau một pha tiếp đất không tốt. Anh lập tức tỏ ra đau đớn và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau đó, Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu hết hiệp hai với bàn tay quấn băng dày.

Việc phải chơi bóng trong tình trạng đau liên tục ảnh hưởng rõ rệt đến Mbappe. Anh hạn chế va chạm và gặp khó trong việc giữ sự tập trung. Sau trận, các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận ngón áp út tay trái của anh bị gãy.

Sau khi trao đổi với đội ngũ y tế, Mbappe tự đưa ra quyết định sẽ ra sân ở trận gặp Manchester City thuộc League Phase, Champions League vào ngày 11/12. Chấn thương này không đe dọa trực tiếp đến khả năng vận động, nhưng chắc chắn khiến ngôi sao người Pháp phải thi đấu trong cảm giác khó chịu.

Không chỉ Mbappe, tình hình lực lượng của Real Madrid trước trận đấu lớn cũng không thật sự thuận lợi. Dean Huijsen gần như chắc chắn vắng mặt. Camavinga có khả năng trở lại, nhưng cơ hội không cao. Trong khi đó, Rüdiger, Valverde và Bellingham đều kết thúc trận gần nhất với những dấu hiệu khó chịu ở cơ. Mức độ không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần được theo dõi.

Chỉ hai ngày trước cuộc chạm trán với đội bóng của Pep Guardiola, Real Madrid đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo về thể trạng. Việc Mbappe chấp nhận ra sân trong bối cảnh chấn thương cho thấy tầm quan trọng của trận đấu, đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho tiền đạo người Pháp.