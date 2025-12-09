Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe gãy ngón tay

  • Thứ ba, 9/12/2025 00:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Kylian Mbappe bị gãy ngón áp út tay trái trong trận thua Celta Vigo 0-2 thuộc vòng 15 La Liga hôm 8/12.

Kylian Mbappe bị gãy ngón áp út tay trái trong trận thua Celta Vigo 0-2 thuộc vòng 15 La Liga hôm 8/12.

Mbappe dính chấn thương trong hiệp một trận đấu với Celta Vigo sau một pha tiếp đất không tốt. Anh lập tức tỏ ra đau đớn và cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau đó, Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu hết hiệp hai với bàn tay quấn băng dày.

Việc phải chơi bóng trong tình trạng đau liên tục ảnh hưởng rõ rệt đến Mbappe. Anh hạn chế va chạm và gặp khó trong việc giữ sự tập trung. Sau trận, các bác sĩ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận ngón áp út tay trái của anh bị gãy.

Sau khi trao đổi với đội ngũ y tế, Mbappe tự đưa ra quyết định sẽ ra sân ở trận gặp Manchester City thuộc League Phase, Champions League vào ngày 11/12. Chấn thương này không đe dọa trực tiếp đến khả năng vận động, nhưng chắc chắn khiến ngôi sao người Pháp phải thi đấu trong cảm giác khó chịu.

Không chỉ Mbappe, tình hình lực lượng của Real Madrid trước trận đấu lớn cũng không thật sự thuận lợi. Dean Huijsen gần như chắc chắn vắng mặt. Camavinga có khả năng trở lại, nhưng cơ hội không cao. Trong khi đó, Rüdiger, Valverde và Bellingham đều kết thúc trận gần nhất với những dấu hiệu khó chịu ở cơ. Mức độ không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần được theo dõi.

Chỉ hai ngày trước cuộc chạm trán với đội bóng của Pep Guardiola, Real Madrid đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo về thể trạng. Việc Mbappe chấp nhận ra sân trong bối cảnh chấn thương cho thấy tầm quan trọng của trận đấu, đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro cho tiền đạo người Pháp.

Hà Trang

Mbappe Kylian Mbappe League Phase Dean Huijsen Valverde Ngón áp út Tiếp đất

    Đọc tiếp

    Em trai Mbappe buoc ra anh sang hinh anh

    Em trai Mbappe bước ra ánh sáng

    18:04 4/12/2025 18:04 4/12/2025

    0

    Chỉ với 73 phút thi đấu tại Ligue 1, Ethan Mbappe ghi dấu ấn bằng hai bàn và một kiến tạo. Hiệu suất đặc biệt ấy khiến nước Pháp bắt đầu nhìn anh không còn là “em trai Kylian”, mà là một tài năng thực thụ.

    Ai can noi Mbappe hinh anh

    Ai cản nổi Mbappe

    06:56 4/12/2025 06:56 4/12/2025

    0

    Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn xuất sắc ở châu Âu mùa này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý