Ai cản nổi Mbappe

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn xuất sắc ở châu Âu mùa này.

Mbappe chói sáng ở mùa 2025/26. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/12, tiền đạo người Pháp góp công vào cả ba bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao ở vòng 19 La Liga. Kết quả này giúp “Los Blancos” chấm dứt chuỗi ba trận hòa liên tiếp và thắp lại hy vọng đua vô địch.

Mbappe chỉ cần 20 trận để trở thành cầu thủ đầu tiên tại top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi 25 bàn cho CLB trên mọi đấu trường mùa này. Nếu tính cả màu áo ĐTQG, anh đã chạm mốc 36 lần góp dấu giày (G/A) sau 24 trận, gồm 30 bàn thắng và 6 đường kiến tạo.

Trong năm 2025, Mbappe cũng đã sở hữu 62 bàn, con số thể hiện hiệu suất ghi bàn thuộc hàng siêu hạng.

Tại sân San Mames, ngôi sao 26 tuổi ghi cú đúp và kiến tạo một bàn, nâng tổng số bàn thắng của anh lên 7 bàn chỉ sau 3 trận gần nhất. Không chỉ giúp Real giải tỏa áp lực sau chuỗi trận gây thất vọng, màn trình diễn chói sáng của Mbappe còn đưa đội nhà áp sát Barcelona, thu hẹp khoảng cách giữa hai đội xuống còn 1 điểm.

Với phong độ hiện tại, Mbappe tiếp tục phá thêm những kỷ lục ghi bàn cá nhân và trở thành điểm tựa quan trọng giúp Real Madrid cạnh tranh cho các danh hiệu.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.