Em trai Mbappe bước ra ánh sáng

Chỉ với 73 phút thi đấu tại Ligue 1, Ethan Mbappe ghi dấu ấn bằng hai bàn và một kiến tạo. Hiệu suất đặc biệt ấy khiến nước Pháp bắt đầu nhìn anh không còn là “em trai Kylian”, mà là một tài năng thực thụ.

Lille tìm thấy một quân bài mới có giá trị trong những thời điểm khó khăn, và cái tên ấy là Ethan Mbappe. Không cần nhiều thời gian, cầu thủ 18 tuổi tạo ra tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Trận gặp Le Havre cuối tuần qua một lần nữa cho thấy điều đó: Lille bị kéo vào thế bế tắc, chơi thiếu người, nhưng sự xuất hiện của Ethan đổi chiều trận đấu. Anh kiến tạo cho Igamane ghi bàn quyết định, đóng góp thứ ba trong mùa chỉ sau ba lần vào sân.

Con số 73 phút cho hai bàn và một kiến tạo là một hiện tượng đúng nghĩa. Ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không cầu thủ nào đạt hiệu suất tốt hơn. Lille không chỉ lấy được điểm nhờ sự toả sáng của Ethan mà còn dựa vào chính phong thái tự tin của tài năng trẻ này, thứ hiếm thấy ở một cầu thủ luôn phải sống trong cái bóng quá lớn của anh trai.

Mỗi lần vào sân, Ethan đều tạo ra khoảnh khắc quan trọng. Bàn quyết định trước Toulouse, cú sút gỡ hòa đẹp mắt trước PSG, đội bóng nơi anh trưởng thành, và giờ là pha kiến tạo ở Le Havre. Tầm ảnh hưởng ấy khiến HLV Bruno Genesio phải thay đổi kế hoạch: Ethan được bổ sung vào danh sách Europa League dù trước đó không có tên. Những gì anh thể hiện đủ để thuyết phục Lille rằng đây không chỉ là một tài năng tiềm năng, mà là một phương án chiến đấu ngay lập tức.

HLV Genesio thẳng thắn: “Cậu ấy có đầy đủ tố chất để cạnh tranh suất đá chính”. Không phải lời khen xã giao. Ông từng tin tưởng Ethan ở vòng 16 đội Champions League mùa trước và giờ tiếp tục đặt lên vai anh trách nhiệm trong những trận cầu lớn.

Ethan Mbappe đang đi con đường mà nhiều người từng nghi ngờ: thoát khỏi danh xưng “em trai Kylian”. Anh không phá vỡ mọi quy tắc bằng ồn ào, mà bằng hiệu suất sắc lạnh. Nước Pháp đã bắt đầu chú ý tới cái tên Ethan, và hành trình thực sự của anh có lẽ chỉ mới bắt đầu.