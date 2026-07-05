Mbappe đại diện cho khác biệt 'một trời một vực' của Pháp và Paraguay

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Bếp từ giúp nấu ăn nhanh và an toàn, nhưng nếu chọn sai linh kiện hoặc sử dụng không đúng cách, hóa đơn tiền điện có thể tăng đáng kể.
4 giờ trước
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Nước Mỹ sẽ chôn một viên nang thời gian chứa hiện vật từ 50 bang và chính phủ liên bang, chỉ mở lại sau 250 năm vào dịp kỷ niệm 500 năm lập quốc.
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Vozinha tạo nên cú bùng nổ truyền thông lịch sử tại World Cup 2026, trở thành thủ thành nổi tiếng nất thế giới về lượng theo dõi trên mạng xội.