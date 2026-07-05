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Mbappe đại diện cho khác biệt 'một trời một vực' của Pháp và Paraguay

  • Chủ nhật, 5/7/2026 07:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Kylian Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Pháp với con số 180 triệu euro. Mức này còn cao hơn toàn bộ đội hình Paraguay cộng lại.

1.520
triệu EUR
Pháp
153,65
triệu EUR
Paraguay
180
triệu EUR
Mbappe
Bấm vào đây để so sánh
Giá trị tuyển Pháp gấp 9,9 lần Paraguay
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Gấp 1800 lần
Mbappe so với cầu thủ rẻ nhất Paraguay
18/26
Số cầu thủ Pháp đắt hơn Ngôi sao số một Paraguay
#19
Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Paraguay nếu khoác áo tuyển Pháp
Pháp
Paraguay
Tổng giá trị đội hình
1.520
triệu EUR


153,65
triệu EUR
Trung bình / cầu thủ
58
triệu EUR


5,91
triệu EUR
Cầu thủ đắt giá nhất
180
triệu EUR
Kylian Mbappe


25
triệu EUR
Julio Enciso
Cầu thủ rẻ nhất
4
triệu EUR
N'Golo Kante


0,1
triệu EUR
Roberto Fernandez
Số cầu thủ trên 100 triệu EUR
5


0
Số cầu thủ trên 50 triệu EUR
17


0
Số cầu thủ trên 20 triệu EUR
21


2
Số cầu thủ trên 5 triệu EUR
25


10
Mbappe180 triệu EUR

11 cầu thủ Paraguay125 triệu EUR

Bấm để xem giá trị 11 người
Diego Gomez25

Julio Enciso25

Mauricio15

Omar Alderete13

Ramon Sosa10

Isidro Pitta7,5

Miguel Almiron7

Orlando Gill6

Damian Bobadilla6

Diego Gonzalez5,5

Juan Jose Caceres5

Pháp · triệu EUR
#
Paraguay · triệu EUR
Kylian Mbappe180

1
Diego Gomez25

Michael Olise150

2
Julio Enciso25

Desire Doue120

3
Mauricio15

William Saliba100

4
Omar Alderete13

Ousmane Dembele100

5
Ramon Sosa10

Rayan Cherki90

6
Isidro Pitta7,5

Warren Zaire-Emery80

7
Miguel Almiron7

Dayot Upamecano70

8
Orlando Gill6

Aurelien Tchouameni70

9
Damian Bobadilla6

Bradley Barcola70

10
Diego Gonzalez5,5

Jules Kounde60

11
Juan Jose Caceres5

Nguồn: Transfermarkt.

Chênh lệch đáng sợ giữa tuyển Pháp và Paraguay

Tuyển Pháp đang là đội hình đắt giá nhất tại World Cup 2026 với trị giá chuyển nhượng hơn 1,5 tỷ euro. Con số này gấp 10 lần giá trị cả đội hình Paraguay.

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Pháp Julio Enciso Ramon Sosa Isidro Pitta Juan Jose Caceres Omar Alderete Pháp Paraguay World Cup

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