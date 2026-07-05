Mbappe đại diện cho khác biệt 'một trời một vực' của Pháp và Paraguay

Kylian Mbappe là cầu thủ được định giá cao nhất tuyển Pháp với con số 180 triệu euro. Mức này còn cao hơn toàn bộ đội hình Paraguay cộng lại.

1.520

triệu EUR Pháp 153,65

triệu EUR Paraguay 180

triệu EUR Mbappe Bấm vào đây để so sánh Giá trị tuyển Pháp gấp 9,9 lần Paraguay ↺ Xem lại Gấp 1800 lần Mbappe so với cầu thủ rẻ nhất Paraguay 18/26 Số cầu thủ Pháp đắt hơn Ngôi sao số một Paraguay #19 Thứ hạng của cầu thủ đắt nhất Paraguay nếu khoác áo tuyển Pháp Pháp Paraguay Tổng giá trị đội hình 1.520 triệu EUR



153,65 triệu EUR Trung bình / cầu thủ 58 triệu EUR



5,91 triệu EUR Cầu thủ đắt giá nhất 180 triệu EUR Kylian Mbappe



25 triệu EUR Julio Enciso Cầu thủ rẻ nhất 4 triệu EUR N'Golo Kante



0,1 triệu EUR Roberto Fernandez Số cầu thủ trên 100 triệu EUR 5



0 Số cầu thủ trên 50 triệu EUR 17



0 Số cầu thủ trên 20 triệu EUR 21



2 Số cầu thủ trên 5 triệu EUR 25



10 Mbappe180 triệu EUR

11 cầu thủ Paraguay125 triệu EUR

Bấm để xem giá trị 11 người Diego Gomez25

Julio Enciso25

Mauricio15

Omar Alderete13

Ramon Sosa10

Isidro Pitta7,5

Miguel Almiron7

Orlando Gill6

Damian Bobadilla6

Diego Gonzalez5,5

Juan Jose Caceres5

Pháp · triệu EUR # Paraguay · triệu EUR Kylian Mbappe180

1 Diego Gomez25

Michael Olise150

2 Julio Enciso25

Desire Doue120

3 Mauricio15

William Saliba100

4 Omar Alderete13

Ousmane Dembele100

5 Ramon Sosa10

Rayan Cherki90

6 Isidro Pitta7,5

Warren Zaire-Emery80

7 Miguel Almiron7

Dayot Upamecano70

8 Orlando Gill6

Aurelien Tchouameni70

9 Damian Bobadilla6

Bradley Barcola70

10 Diego Gonzalez5,5

Jules Kounde60

11 Juan Jose Caceres5

Nguồn: Transfermarkt. Chênh lệch đáng sợ giữa tuyển Pháp và Paraguay Tuyển Pháp đang là đội hình đắt giá nhất tại World Cup 2026 với trị giá chuyển nhượng hơn 1,5 tỷ euro. Con số này gấp 10 lần giá trị cả đội hình Paraguay.