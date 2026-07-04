Chênh lệch đáng sợ giữa tuyển Pháp và Paraguay

Tuyển Pháp đang là đội hình đắt giá nhất tại World Cup 2026 với trị giá chuyển nhượng hơn 1,5 tỷ euro. Con số này gấp 10 lần giá trị cả đội hình Paraguay.

Pháp và Paraguay là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng 16 đội sắp tới. Ảnh: Morocco World News.

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Pháp dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 tại New York để lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026

Sau khi giành vé đi tiếp, Thầy trò Didier Deschamps sẽ chạm trán Paraguay tại vòng 16 đội vào ngày 5/7 tới. Đại diện Nam Mỹ vừa gây bất ngờ khi đánh bại Đức với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) hôm 30/6.

Theo thống kê từ nền tảng chuyển nhượng Transfermarkt, đây là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất tại vòng 16 đội sắp tới.

Cụ thể, tuyển Pháp đang là đội hình đắt giá nhất tại World Cup 2026 với trị giá chuyển nhượng hơn 1,5 tỷ euro. Trong khi đó, giá trị của cả đội hình Paraguay cộng lại chỉ là 153 triệu euro, kém 10 lần so với đối thủ sắp tới.

Giá trị của cả đội hình Paraguay chỉ bằng 1/10 so với tuyển Pháp. Ảnh: Transfermarkt.

Chỉ riêng Kylian Mbappe - ngôi sao sáng nhất với 6 bàn thắng và 3 cú đúp kể từ đầu giải, đã có giá trị chuyển nhượng 180 triệu euro. Để so sánh, Julio Enciso - cầu thủ tiêu biểu nhất trong đội hình Paraguay chỉ có giá khoảng 25 triệu euro.

Trong cuộc đua Vua phá lưới, Mbappe đã cân bằng thành tích với Lionel Messi với cùng 6 bàn. Anh cũng nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên 18, chỉ còn kém Messi đúng một bàn.

Đồng thời, tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử các trận đấu loại trực tiếp World Cup với 10 bàn, vượt qua hai huyền thoại Leonidas và Ronaldo Nazario.