Giới trẻ hào hứng bắt trend 'Hành tinh Reno16' cùng phụ kiện độc đáo

Trước sức nóng của màn “nhá hàng” Oppo Reno16 series từ đại sứ thương hiệu, giới trẻ Việt đang háo hức chờ cơ hội có “cheap moment” cùng thần tượng ngay trong mùa hè này.

“Tín hiệu từ một hành tinh khác. Anh em hôm mê đã bắt được chưa? Nếu đã bắt được rồi thì ‘Come My Way’ cùng Tùng nhé” - dòng trạng thái đăng kèm album ảnh của Sơn Tùng M-TP nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ chỉ sau vài ngày.

Bài đăng “gây bão” tương tác của nam ca sĩ. Ảnh chụp từ trang cá nhân.

Biểu tượng hành tinh xuất hiện nổi bật trong các tấm hình, khi là nét vẽ tay trên bầu trời, lúc lại là hình nổi 3D trên mặt lưng Reno16 series. Theo thông tin mới được hé lộ, đây là thiết kế hành tinh 3D đầu tiên xuất hiện trên mặt lưng smartphone. Hiệu ứng thị giác của máy sẽ thay đổi tùy vào góc nhìn và điều kiện ánh sáng, mở ra trải nghiệm đa chiều sống động.

Oppo hé lộ về thiết kế của Reno16 series. Ảnh chụp từ fanpage.

Một chiếc điện thoại “chứa” cả hành tinh nổi trên mặt kính nguyên khối, kết hợp khung nhôm, viền siêu mỏng được hoàn thiện tinh xảo đến từng chi tiết và bảng màu thời thượng, hứa hẹn là điểm nhấn khó rời mắt mỗi khi người trẻ cầm trên tay xuống phố dịp hè này.

Không dừng lại ở những hé lộ về thiết kế sản phẩm thời thượng của Oppo, một trào lưu chụp ảnh mới cũng hình thành để người trẻ thỏa sức thể hiện phong cách sống. Theo đó, ngay sau khi nhận được “tín hiệu vũ trụ” từ “Hành tinh Reno16”, các reviewer có cơ hội trải nghiệm sớm chiếc máy này đã nhanh chóng bắt trend và phủ sóng mạng xã hội bằng những tấm hình độc đáo.

Nhìn những tấm hình chân dung được chụp cùng phong cách với “hành tinh nổi” xuất hiện trên bầu trời, các tín đồ công nghệ không khỏi háo hức chờ đợi màn ra mắt của chiếc smartphone mới này để có cơ hội “cheap moment” cùng thần tượng.

Giới trẻ bắt trend chụp hình với “Hành tinh Reno16”. Ảnh chụp từ trang cá nhân.

Song song với thiết kế ấn tượng, Oppo cũng dần hé lộ các tính năng mới của Reno16 series trên fanpage chính thức của mình. Nổi bật trong số đó là tính năng Pop Cam giúp thêm “chất nghệ” cho những bộ ảnh hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng V-biz. Nhiều người dự đoán đây là tính năng bổ sung chất film cổ điển cho ảnh chụp bằng điện thoại. Tuy nhiên, thay vì sử dụng bộ lọc cố định tích hợp sẵn trong máy hoặc xử lý khi hậu kỳ, người dùng có đa dạng lựa chọn hơn khi tùy biến.

Chất màu film cổ điển từ Pop Cam hứa hẹn phủ sóng mạng xã hội sau khi Oppo Reno16 series chính thức ra mắt. Ảnh chụp từ fanpage.

Bên cạnh “nhân vật chính” Reno16 series, hãng còn mang đến người dùng món phụ kiện đặc biệt mang tên Oppo Bubble. Theo tiết lộ từ các reviewer công nghệ, đây là chiếc màn hình tròn, nhỏ, nhẹ, có thể gắn lên mặt lưng máy bằng miếng dán từ tính hoặc mua thêm phụ kiện để thiết kế thành móc khóa, charm đeo túi... mà hãng lần đầu phát triển. Thay vì phải mua nhiều chiếc ốp lưng để thay đổi tùy sở thích, giới trẻ giờ đây có một món phụ kiện vừa hiện đại, thời thượng, vừa dễ dàng cá nhân hóa màn hình hiển thị để khỏi lo “đụng hàng”.

Oppo Bubble có thể tùy biến giao diện để hiển thị hình ảnh, avatar hoặc các nhân vật, nhãn dán đại diện cho cá tính người dùng. Đặc biệt hơn, người dùng còn có thể kết nối với smartphone qua Bluetooth, biến Oppo Bubble thành một màn hình phụ, hiển thị góc nhìn của camera.

Oppo Bubble là điểm nhấn đáng chú ý bên cạnh màn ra mắt Reno16 series.

Với khả năng hiển thị theo thời gian thực, điều chỉnh nhanh thông số cùng khoảng cách kết nối tới 10 m, Oppo Bubble trở thành trợ thủ đắc lực cho người trẻ khi selfie, chụp ảnh nhóm, chụp cùng tripod, chụp hẹn giờ, quay vlog, livestream... mà không cần đến người hỗ trợ, từ đó thỏa sức thả dáng hay căn chỉnh bố cục, biểu cảm. Chưa bàn đến các tính năng hữu dụng, riêng thiết kế nhỏ gọn, đáng yêu với khả năng tùy biến và cá nhân hóa cao cũng đủ để món phụ kiện này hứa hẹn “làm mưa làm gió” giới trẻ thời gian tới.

Oppo Reno16 series chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 2/7. Độc giả truy cập fanpage Oppo Việt Nam để cập nhật thông tin về livestream cũng như chương trình ưu đãi đặt trước sản phẩm.