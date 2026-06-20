Đông đảo tín đồ công nghệ mang Ultra cũ đổi Oppo Find X9 Ultra ở TGDĐ

Tối 19/6, không khí tại 136 Nguyễn Thái Học (TP.HCM) náo nhiệt khi rất đông người dùng đổ về tham dự Swap Deal Day - dùng thiết bị Ultra cũ để đổi flagship mới nhất của Oppo.

Đây là lần đầu tiên Oppo mang dòng thiết bị có hậu tố "Ultra" về phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là những người đang tìm kiếm thiết bị cao cấp để lên đời trong năm nay.

Không gian sự kiện chật kín khách tham quan.

Sức nóng của sự kiện được thể hiện qua sự quy tụ của đông đảo tín đồ công nghệ và người dùng sở hữu các dòng sản phẩm flagship hiện nay. Ngay từ sớm, không gian trải nghiệm không ngớt những cuộc thảo luận sôi nổi và được nhắc đến nhiều nhất là hệ thống camera.

Lý do camera của Oppo Find X9 Ultra trở thành tiêu điểm bàn tán là nhờ cụm Camera Tele Hasselblad 50MP Zoom quang học 10x. Trong bối cảnh phần lớn smartphone cao cấp hiện nay tập trung vào xử lý bằng thuật toán, Oppo lại lựa chọn đầu tư vào năng lực quang học thực thụ. Nhờ cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính đặc biệt, Oppo Find X9 Ultra có thể mang đến khả năng ghi lại chi tiết ở khoảng cách xa mà vẫn duy trì độ sắc nét và chất lượng hình ảnh ổn định. Theo Oppo, đây cũng là smartphone đầu tiên trên thị trường được trang bị camera tele 10x quang học thực thụ, cùng khả năng cho chất lượng tương đương zoom quang học ở mức 20x.

Cận cảnh diện mạo thời thượng của Oppo Find X9 Ultra.

Bên cạnh camera tele 10x, Oppo Find X9 Ultra sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200 MP (gồm camera chính và camera tele chân dung Hasselblad 3x 200 MP), đi kèm camera góc rộng 50 MP và camera tái tạo màu thế hệ mới, mang đến hệ thống thấu kính toàn diện ở mọi góc độ.

Oppo Find X9 Ultra còn chứng minh sức mạnh của flagship đầu bảng khi sở hữu hàng loạt trang bị tiên tiến như vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 hàng đầu, viên pin Silicon-Carbon 7050 mAh và bộ đôi công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 100 W - không dây AIRVOOC 50 W. Sự kết hợp trọn vẹn này biến Oppo Find X9 Ultra trở thành thiết bị toàn năng - xứng đáng với vị thế sản phẩm "vượt chuẩn Ultra" mà giới công nghệ tìm kiếm.

Tại sự kiện, không khí luôn được giữ nhiệt dưới sự dẫn dắt của tech reviewer Tuấn Ngọc. Anh chia sẻ trọn vẹn điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt của Oppo Find X9 Ultra - chiếc điện thoại xóa bỏ giới hạn thông thường để đạt đến sự cân bằng trọn vẹn giữa các tính năng. Rất đông người dùng cũng mang theo chiếc điện thoại dòng Ultra đang sử dụng đến sự kiện với mong muốn có cơ hội nâng cấp lên Oppo Find X9 Ultra.

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của KOL Tuấn Ngọc, sức nóng của sự kiện càng được đẩy cao.

Không dừng lại ở phần chia sẻ, người tham gia còn được trực tiếp trải nghiệm những điểm mạnh của thiết bị thông qua thử thách "What I see - What I shoot". Hoạt động này mang đến cơ hội để khách tham quan kiểm chứng khả năng zoom quang học 10x trên Oppo Find X9 Ultra. Dù chụp toàn cảnh hay zoom cận, sản phẩm này đều bảo toàn độ sắc nét cùng dải tương phản động ấn tượng, biến chi tiết mắt thường khó nhìn rõ trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm hội là màn công bố 5 suất Swap Deal. Năm người may mắn nhất sự kiện không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng khi được trúng suất đổi thẳng Ultra cũ sang Oppo Find X9 Ultra mà không cần thêm chi phí.

Chân dung 5 khách hàng may mắn sở hữu tấm vé "Vượt chuẩn Ultra".

Một trong những người trúng giải, anh Duy (quận Tân Bình cũ) cho biết sẵn sàng chia tay chiếc điện thoại Ultra cũ để chính thức lên đời Oppo Find X9 Ultra. Anh cho biết bản thân vốn muốn nâng cấp điện thoại từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Khi biết đến Swap Deal Day, Duy tìm đến sự kiện với hy vọng trải nghiệm sản phẩm mới là chính, không nghĩ mình là người may mắn.

Sau khi trực tiếp cầm trên tay chiếc flagship mới, Duy bị thuyết phục bởi thiết kế thời trang cùng khả năng nhiếp ảnh vượt trội. Anh chia sẻ: "Tôi có trải nghiệm thử thì thấy khả năng zoom xa rất nét, cho cảm giác chân thực như đang đứng kế bên, màu sắc lại sống động như thật". Đồng thời, Duy không quên cảm ơn Oppo vì đã tổ chức chương trình này.

Bạn Duy hào hứng bên chiếc máy mới.

Hiện tại, Oppo Find X9 Ultra được giảm 1 triệu đồng, giá chỉ từ 48,99 triệu đồng tại Thế Giới Di Động, đi kèm loạt ưu đãi gồm: Tặng gói dịch vụ bảo hành cao cấp Oppo Premium Service+ (với 24 tháng bảo hành, 12 tháng bảo hiểm màn hình, bảo hành toàn cầu), trợ giá thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng, trả chậm 0% và hàng loạt phiếu mua hàng trị giá lên đến 1,3 triệu đồng.