Máy tính dự báo MU thăng tiến vượt bậc

  Thứ tư, 20/8/2025 16:14 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Sau vòng 1 Premier League, các chuyên gia của Plejmo đã kích hoạt siêu máy tính nội bộ để dự đoán bảng xếp hạng cuối mùa. Và theo dự báo, đây sẽ là cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất nhiều năm qua.

MU sẽ trở lại châu Âu mùa tới?

Ở cuộc đua vô địch, máy tính dự đoán Man City và Arsenal cùng cán đích với 86 điểm. Tuy nhiên, thêm một lần nữa trái tim Arsenal tan vỡ, bởi họ bị dự đoán sẽ mất ngôi đầu do thua kém hiệu số bàn thắng bại.

Điều đó đồng nghĩa chức vô địch sẽ trở lại Etihad, trong khi đương kim vô địch Liverpool được dự đoán xếp thứ 3, kém đội dẫn đầu sáu điểm. Vị trí thứ 4 kèm suất Champions League cuối cùng thuộc về Aston Villa, dù họ vẫn kém đội thứ ba 8 điểm.

Máy tính cho rằng Newcastle xếp thứ 5 ngay phía sau Villa, còn Chelsea đứng thứ 6 và giành vé dự Europa League. Đáng chú ý, MU dưới thời Ruben Amorim có sự cải thiện lớn, khi từ vị trí thứ 15 mùa trước vươn lên xếp thứ 7 và cũng có vé dự châu Âu. "Quỷ đỏ" được dự đoán sẽ bằng điểm với Crystal Palace nhưng hơn đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Ruben Amorim anh 1

Bảng xếp hạng của máy tính

Theo dự đoán, trong nhóm nửa trên còn có Nottingham Forest và Brighton, cũng bằng điểm và phân định bằng hiệu số. Bước sang nửa dưới, Tottenham dưới quyền Thomas Frank gây thất vọng với vị trí thứ 11. Everton và Bournemouth xếp ngay sau, cùng bằng điểm nhau.

Trong khi đó, Brentford và Leeds được dự đoán trụ hạng thành công, lần lượt ở vị trí 14 và 15. Fulham thoát khỏi nhóm xuống hạng chỉ với ba điểm nhiều hơn, còn cái tên cuối cùng trụ lại Premier League sẽ là Sunderland. “Những chú mèo đen” được dự đoán bằng điểm với Wolves, nhưng chính đội bóng vùng Midlands mới là kẻ phải xuống hạng do kém hiệu số.

Burnley dự kiến xếp áp chót. Và thảm họa ập đến với West Ham, đội vừa bị Sunderland đè bẹp 3-0 ở vòng mở màn, khi siêu máy tính dự đoán họ sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí đáy bảng, chỉ thắng vỏn vẹn 6 trận suốt mùa.

