Máy lau nhà bằng nước nóng cho người ‘lười’

Dù chức năng “lau nhà” không khác biệt nhiều, cây lau nhà chạy điện vài năm nay được làm mới với nhiều tính năng để tăng độ tiện lợi. Sau mẫu S9 Artist Steam ra mắt năm 2025, Tineco đưa ra phiên bản Station S9 Artist. Thay vì chỉ sử dụng bình nước khoảng 0,85 l ở thân cây lau, phiên bản này có thêm bình nước lớn ở trạm sạc, tự động bơm nước vào bình chứa trong máy lau sàn mỗi khi về trạm.
Thông thường, bình nước sạch trên cây lau nhà đủ để lau diện tích khoảng 100-150 m2, tùy vào chế độ người dùng chọn. Khi có thêm bình nước lớn ở trạm, người dùng có thể lau nhà cả tuần mới cần tiếp thêm nước sạch, tăng sự tiện lợi.
Ở thân chổi lau, hãng bổ sung thêm một lưỡi gạt bằng cao su, hoạt động như lưỡi gạt của công nhân lau kính. Khi đẩy chổi lăn ra phía trước, lưỡi cao su được nâng lên, còn khi kéo về thì lưỡi hạ xuống sát mặt sàn, giúp gạt nước về để hạn chế vệt nước để lại trên sàn.
Trên thế hệ trước, Tineco tích hợp bộ đun nước rồi phun dưới dạng hơi nóng nhằm làm sạch hiệu quả hơn với vết bẩn khó lau. Tính năng này ở thế hệ mới cũng được đưa vào trạm sạc, được kích hoạt bằng nút bấm trên thân. Nhờ đó, máy sẽ đỡ tốn pin cho việc đun nóng nếu chọn lau bằng hơi nước.
Với những vết bẩn cứng đầu, ngoài nước nóng thì máy còn có vòi phun về phía trước. Theo nhà sản xuất, vòi phun này tạo áp lực để hỗ trợ làm sạch những vết bẩn như dầu mỡ hoặc cặn bẩn ở giữa các khe gạch, miếng gỗ. Khi phun nước, máy cũng chiếu đèn để người dùng dễ “nhắm” vào vết bẩn hơn.
Khi đặt trở lại trạm sạc, tính năng tự làm sạch vẫn sử dụng nước nóng để làm sạch con lăn và sấy khô bằng khí nóng. Máy có thêm tính năng sấy khô nhanh trong 5 phút, nhưng tùy chọn này sẽ tạo ra tiếng ồn lớn khá khó chịu. Người dùng có thể chọn sấy chậm để giảm vấn đề này. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đổ khay nước bẩn sau mỗi lần làm sạch để tránh mùi hôi, cặn bẩn bám vào.
Ngoài các nút chức năng trên thân, người dùng có thể chỉnh lực hút, âm thanh thông báo qua app. Ứng dụng có tiếng Việt nên dễ làm quen, sử dụng. Mức giá của phiên bản mới là 15,9 triệu, thấp hơn 1 triệu so với S9 Steam khi mở bán. Đây vẫn là mức đầu tư đáng kể, tương đương robot tầm trung và phù hợp với người yêu cầu rất cao về làm sạch, hoặc nhà rộng, nhiều tầng. Nếu nhu cầu không đến mức đá, các lựa chọn ở tầm 10-11 triệu như Tineco S7 Stretch Steam, Dreame H15 Pro cũng đáp ứng tốt nhu cầu làm sạch, đánh đổi lại là thiết kế thô hơn hoặc không có lau bằng khí nóng.