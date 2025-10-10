Máy bay trinh sát Mỹ tuần tra gần Nga

Một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ đã được phát hiện bay vòng quanh vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, giáp với Ba Lan, trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Moscow gia tăng.

Máy bay trinh sát RC-135U của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo Kyiv Post, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay RC-135U của Mỹ cất cánh từ Anh vào sáng sớm 7/10 đã bay qua các quốc gia Baltic trước khi vòng quanh Kaliningrad trong chuyến bay kéo dài 7 giờ.

Máy bay rời Mildenhall, một căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh tại Suffolk, Đông Nam nước Anh, lúc 8h32 sáng, hướng đến các quốc gia Baltic và Kaliningrad, trước khi trở về Anh lúc 3h36 chiều.

Loại máy bay này được thiết kế đặc biệt để thu thập thông tin tình báo điện tử về radar và hệ thống thông tin liên lạc của đối phương, đồng thời được trang bị khả năng tiếp nhiên liệu trên không, giúp có tầm bay gần như không giới hạn.

Kaliningrad - một vùng đất nhỏ nằm tách biệt trên Biển Baltic - có tầm quan trọng chiến lược về mặt quân sự đối với Moscow và là trung tâm của những căng thẳng địa chính trị gia tăng kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022. Nằm giữa Ba Lan và Litva, hai quốc gia thành viên NATO, khu vực này là nơi đặt Hạm đội Baltic của Nga cùng các hệ thống tên lửa tiên tiến.

Nhiệm vụ trinh sát của máy bay Mỹ diễn ra sau sự gia tăng gần đây các vụ việc liên quan đến “chiến tranh hỗn hợp” mà NATO cáo buộc Nga gây ra trên khắp châu Âu. Đáng chú ý, nhiều vụ liên quan đến hoạt động của các thiết bị bay không người lái (UAV) đáng ngờ và vi phạm không phận.

Sự xuất hiện của UAV tại sân bay Munich đã khiến hàng chục chuyến bay bị chuyển hướng hoặc hủy vào ngày 3/10, ảnh hưởng tới hơn 10.000 hành khách.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông tin rằng Nga đứng sau nhiều vụ việc này, dù khẳng định không có UAV nào được trang bị vũ khí và dường như chúng chỉ thực hiện các chuyến bay do thám.

Hồi tháng 9, Ba Lan cho biết hơn 20 UAV nghi của Nga đã xâm phạm không phận nước này, gây ra sự cố chưa từng có. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng sự việc này là “lần gần nhất chúng ta chứng kiến xung đột công khai kể từ Thế chiến II”.

Mặc dù mục đích của chuyến bay ngày 7/10 vẫn chưa được chính thức xác nhận, FlightRadar24 đưa tin chiếc máy bay mang số hiệu JAKE37 cũng đã bay vòng quanh Kaliningrad vào ngày 2/10, trùng thời điểm xảy ra các vụ xâm nhập bằng UAV gây rối loạn sân bay Munich.