Máy bay riêng ngập tiền và súng của Jake Paul gây sốc

Bức ảnh khoe khoang trên máy bay riêng với tiền mặt, súng và hàng hiệu của YouTuber Jake Paul là minh họa rõ nét cho hình ảnh ngày càng xấu đi của boxing.

Hình ảnh trên máy bay riêng của Jake Paul gây chú ý. Ảnh: jakepaul/Instagram.

"Theo một học thuyết lịch sử phổ biến, sự trỗi dậy của lối sống xa hoa, trụy lạc thường song hành với giai đoạn suy tàn của các đế chế. Nếu vậy, có lẽ đã đến lúc người ta phải lo ngại cho thể thao hiện đại", The Telegraph mở đầu bài viết Jake Paul’s absurd photo of guns and money shows sport’s dystopian decline xuất bản hôm 22/12.

Với những ai từng lắc đầu trước chuyến “ăn chơi kiểu độc thân” của đội tuyển cricket Anh ở Noosa, hay sững sờ trước cách FIFA không ngần ngại câu kéo giới chính khách Mỹ, những giá trị cốt lõi từng được xem là linh hồn của thể thao - nơi rèn luyện nhân cách và tinh thần - dường như ngày càng xa vời.

Tuy nhiên, nhân vật tự nhận là võ sĩ nhưng thực chất nổi tiếng nhờ mạng xã hội Jake Paul có lẽ đã vượt qua tất cả với màn phô trương phản cảm mới nhất. Trong bức ảnh đăng tải, nội thất một chiếc máy bay riêng ngập tràn những cọc tiền 100 USD , chăn Hermes và một loạt súng ống.

Không khó để nhận ra đây là một hành động cố tình khiêu khích dư luận, một “bữa tiệc thừa mứa” đến mức khiến gia đình Kardashian cũng trở nên kín đáo hơn. Và trớ trêu thay, chỉ cần bàn luận về nó thôi, công chúng cũng đã rơi đúng vào cái bẫy mà Paul giăng sẵn.

Màn trình diễn dị hợm

Đó cũng chính là “mánh khóe” lớn nhất của Jake Paul: biến mọi thứ, kể cả những tổn thương thể xác sau thất bại knock-out trước Anthony Joshua, thành thứ mà giới Instagram gọi là “nội dung”.

"Nếu trong Kinh Thánh, Samson dùng hàm lừa để giết hàng ngàn kẻ thù, thì Paul đã biến chính chiếc cằm vỡ của mình thành hàng triệu lượt tương tác", cây viết Simon Briggs. Ben Rumsby của The Telegraph so sánh.

Điều đáng nói là, trước khi màn hề này diễn ra vào tối 19/12, nhiều người tưởng rằng boxing đã không còn chút phẩm giá nào để đánh mất. Môn thể thao này từ lâu đã đánh rơi hình ảnh một sân chơi công bằng, khi các giá trị cốt lõi bị bào mòn bởi những cuộc tranh chấp triền miên giữa các nhà quảng bá và các liên đoàn vô danh.

Jake Paul bị Anthony Joshua hạ gục tối 19/12. Ảnh: Dax Tamargo/Shutterstock.

Thế nhưng, bài học từ “trò lố” mới nhất của Paul - khi anh gần như bất lực suốt 6 hiệp đấu tối 19/12 - cho thấy mọi thứ vẫn có thể tệ hơn nữa.

Trong danh sách những “màn trình diễn dị hợm” của boxing mà phóng viên Gareth A Davies từng tổng hợp, ít nhất các nhân vật góp mặt vẫn là vận động viên thực thụ, như võ sĩ MMA Conor McGregor, huyền thoại bóng rổ Wilt Chamberlain hay đô vật cao hơn 2 m Big Show. Còn giờ đây, tiêu chuẩn đã bị kéo xuống mức đủ thấp để một kẻ chuyên làm trò đùa trên YouTube cũng có thể chen chân.

Với những người trưởng thành trước khi khái niệm “influencer” (người ảnh hưởng) trở nên phổ biến, việc Jake Paul xây dựng một “giáo phái cá nhân” trên mạng xã hội vừa khó hiểu vừa đáng lo ngại. Nỗ lực xâm nhập boxing chuyên nghiệp của anh ta mang màu sắc gần như phản địa đàng (dystopian).

Thể thao vốn được kỳ vọng là thế giới của sự giản đơn và giá trị thực. Hệ thống luật lệ chung và các con số thống kê minh bạch được tạo ra để đặt mọi vận động viên vào cùng một vạch xuất phát. Trên sân đấu, không có chỗ cho sự khoa trương, mọi thứ được quyết định bằng trái bóng, cây gậy hay cây vợt.

Nhưng với Jake Paul, võ đài lại trở thành một sân khấu khác. Tại Kaseya Center ở Miami, anh dựng lên một “nhà hát của sự phi lý”, nơi kết quả thắng thua trở nên thứ yếu. Nếu bức ảnh đăng ngày 21/12 có thông điệp nào đó, thì đó là: Jake Paul vẫn đang “thắng”, ngay cả khi thua trận.

Và trong quá trình ấy, anh không chỉ làm xói mòn thêm hình ảnh của boxing, mà còn biến nó thành một trò đùa công phu.

Thua nhưng thắng

Bức ảnh Paul ngậm xì gà trên máy bay riêng được đăng lên Instagram chỉ vài giờ sau khi anh trải qua ca phẫu thuật để xử lý chấn thương gãy hàm, hậu quả từ thất bại knock-out trước cựu vô địch hạng nặng người Anh.

Trong ảnh, ghế ngồi trên máy bay được phủ chăn cao cấp của thương hiệu Hermes, trong khi phía sau là những túi mua sắm Louis Vuitton xếp chồng lên nhau.

Chi tiết bức ảnh khoe giàu sau trận thua của Jake Paul. Ảnh: The Telegraph.

Paul - một influencer nổi lên từ YouTube - phải gắn hai tấm titanium và nhổ một số răng sau khi bị hạ knock-out ở hiệp 6 trong trận đấu tại Miami, vốn đã vấp phải nhiều lo ngại nghiêm trọng về an toàn trước giờ diễn ra.

Dòng chú thích cho bức ảnh viết: “Giấc mơ Mỹ. Hãy bắt đầu giấc mơ của bạn hôm nay. Tin tưởng. Thất bại. Làm việc. Thất bại. Học hỏi. Thất bại. Đừng bao giờ dừng lại”. Bài đăng sau đó là hình ảnh Jake Paul khi còn nhỏ.

Trước đó, anh cũng chia sẻ hình ảnh từ trận đấu với dòng trạng thái: “Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi yêu môn thể thao này. Đã đến lúc nghỉ ngơi, hồi phục và trở lại hạng cruiserweight. Bạn muốn tôi đấu với ai?”.

Hôm 20/12, Paul đăng tải ảnh chụp X-quang kèm xác nhận anh bị gãy đôi xương hàm.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, tay đấm 28 tuổi nói: “Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. 6 năm qua tôi đã thi đấu liên tục. Tôi cần thời gian hồi phục. Chúng tôi sẽ chữa lành chiếc hàm bị gãy, rồi trở lại và đấu với những đối thủ đúng hạng cân”.

Anh nói thêm Anthony Joshua là một võ sĩ tuyệt vời. "Tôi thua, nhưng đó là boxing. Tôi sẽ trở lại và tiếp tục chiến thắng. Tôi đã thắng trong mọi khía cạnh của cuộc sống - gia đình, vị hôn thê xinh đẹp. Boxing đã giúp tôi rất nhiều".