Máy bay ném bom Nga áp sát Alaska

  • Thứ sáu, 26/9/2025 07:16 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) của Mỹ và Canada đã điều động các máy bay chiến đấu để nhận dạng và ngăn chặn 4 máy bay quân sự Nga ngoài khơi Alaska.

Máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 25/9, NORAD cho biết đã phát hiện và theo dõi hai máy bay ném bom Tu-95 cùng hai máy bay Su-35 của Nga hoạt động trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska (ADIZ).

Lập tức, NORAD đáp trả bằng cách huy động một máy bay cảnh báo sớm E-3, bốn tiêm kích F-16 và bốn máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 để ngăn chặn máy bay Nga trong ADIZ.

NORAD khẳng định, các máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế, không xâm phạm không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada.

Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska là một khu vực thuộc không phận quốc tế, nhưng yêu cầu tất cả các máy bay khi tiến vào phải được nhận dạng vì mục đích an ninh.

NORAD mô tả hoạt động quân sự của Nga trong ADIZ là thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa, nhưng đây là vụ chạm trán mới nhất trong một loạt các chuyến bay của máy bay Nga được nhiều người coi là phép thử khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ cùng các quốc gia đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu ngày 25/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố ủng hộ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng các nước thành viên NATO nên bắn hạ máy bay không người lái và máy bay chiến đấu khi chúng xâm phạm không phận của họ, nếu động thái đó là cần thiết.

Ông Rutte cho biết thêm, rằng quân đội NATO được huấn luyện để đánh giá các mối đe dọa như vậy, và xác định liệu họ có thể hộ tống máy bay Nga ra khỏi không phận đồng minh hay thực hiện hành động tiếp theo hay không.

Minh Hạnh/Tiền Phong

