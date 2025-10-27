Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc áp sát Đài Loan

  • Thứ hai, 27/10/2025 09:31 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Một phi đội máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đại lục gần đây bay sát đảo Đài Loan (Trung Quốc) để thực hành "tập trận đối đầu", truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Sự kiện trên diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sắp gặp nhau tại Hàn Quốc.

Một máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc. Ảnh: China Military.

Trung Quốc liên tục điều máy bay chiến đấu và tàu chiến vào vùng trời, vùng biển xung quanh hòn đảo, nhưng cơ quan phòng vệ của Đài Bắc không báo cáo bất kỳ hoạt động bất thường nào gần đây.

Ngày 26/10, tài khoản Weibo của kênh truyền hình quân sự nhà nước Trung Quốc cho biết, các đơn vị từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ đã tiến hành huấn luyện định hướng chiến đấu để kiểm tra năng lực trong các nhiệm vụ như phong tỏa đường không và tấn công chính xác.

"Một số máy bay chiến đấu J-10 đã bay theo đội hình chiến đấu đến không phận mục tiêu cụ thể, nhiều máy bay ném bom H-6K đã đến vùng biển và vùng trời xung quanh đảo Đài Loan để thực hiện tập trận đối đầu mô phỏng", bài viết cho biết, nhưng không nêu địa điểm cụ thể.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời đề nghị bình luận. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng chưa đưa ra bình luận nào.

H-6K là máy bay ném bom chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân.

Bài viết khẳng định việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thông qua "hành động cụ thể và bảo vệ hòa bình, hạnh phúc của hàng trăm triệu người dân là cam kết thiêng liêng của chúng tôi". Bài đăng kèm đoạn video ghi lại cảnh ném bom, trong đó một sĩ quan không quân nói rằng "bờ biển Đài Loan có thể được nhìn thấy rõ ràng".

Ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ gặp nhau bên lề diễn đàn APEC tại Hàn Quốc trong tuần này, để thảo luận vấn đề thương mại giữa hai nước.

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu rằng Đài Bắc không nên lo ngại về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.

https://tienphong.vn/may-bay-nem-bom-chien-luoc-trung-quoc-ap-sat-dai-loan-post1790695.tpo

Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

