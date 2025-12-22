Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:34 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Máy bay chở khách của Air India đang trên đường từ New Delhi đến Mumbai đã gặp trục trặc động cơ, buộc phi công quay đầu hạ cánh khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Một máy bay của hãng hàng không Air India. Ảnh: ANI/TTXVN

Sáng 22/12, máy bay mang số hiệu AI-887 của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) cất cánh từ New Delhi đến Mumbai đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi do động cơ ngừng hoạt động.

Theo nhà chức trách, không có báo cáo thương vong trong vụ việc này.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, do sự cố kỹ thuật, áp suất dầu ở một trong các động cơ của máy bay đã giảm xuống mức 0.

Bộ yêu cầu điều tra và báo cáo chi tiết về vụ việc.

Về phía Air India, hãng cho biết đã sắp xếp phương án thay thế cho hành khách của chuyến bay AI-887 và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Sách hay về hàng không

The Great Air Race - John Lancaster kể câu chuyện về những người đã đánh đổi mạng sống của mình để ngày nay chúng ta có thể xách vali lên, bay từ nước này sang nước khác.

Trong cuốn sách, tác giả giới thiệu với độc giả những cảnh tượng xa lạ với các chuyến bay ngày nay. Máy bay tham gia cuộc đua không có phanh hoặc dù. Các cụm từ mô tả kịch tính như “một màng lửa cuộn phía sau động cơ” xuất hiện trong hàng chục đoạn, xuyên suốt cuốn sách.

https://www.vietnamplus.vn/an-do-may-bay-air-india-ha-canh-khan-cap-do-su-co-ky-thuat-post1084503.vnp

TTXVN

máy bay hạ cánh khẩn cấp lỗi kỹ thuật Air India

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý