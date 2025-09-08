Mẫu iPhone 17 được chờ đợi nhất có thể gây thất vọng

Ngoài thiết kế siêu mỏng ấn tượng, iPhone 17 Air nhiều khả năng sở hữu ít nâng cấp hơn so với bản thông thường, và cũng mắc phải hạn chế lớn về hiệu năng.

Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone siêu mỏng cho sự kiện tới. Ảnh: Apple Insider.

Sự kiện mùa thu lớn nhất của Apple sẽ diễn ra vào ngày 9/9, nơi công bố dàn sản phẩm mới nhất của hãng. Ngoài các dòng iPhone tiêu chuẩn và Pro, một thiết bị đặc biệt cũng sẽ được thêm vào dàn lineup lần này.

iPhone 17 Air được nhiều trang tin cho biết là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, nhằm cạnh tranh với đối thủ là Samsung Galaxy S25 Edge. Apple định vị 17 Air cao hơn bản tiêu chuẩn nhưng vừa túi tiền so với các mẫu Pro. Tuy vậy, mẫu điện thoại này có khả năng sẽ không tạo dấu ấn tốt như cách thương hiệu quảng bá.

Dù có thiết kế mỏng, nhẹ vượt trội, iPhone 17 Air sẽ phải đánh đổi về thời lượng pin và chất lượng camera. Theo Bloomberg, đây lại chính là hai nhu cầu được ưu tiên nhất của người dùng hiện nay. Do đó, iPhone 17 Pro và Pro Max không được quảng bá rầm rộ bằng lại trở thành lựa chọn thực tế hơn.

Để giữ độ mỏng trên, Apple được cho là sẽ đánh đổi phần cứng. Cụ thể, iPhone 17 Air có thể chỉ trang bị một camera góc chụp rộng tương tự mẫu iPhone 16E, ít hơn một ống kính so với dòng iPhone cơ bản.

Thiết kế phía sau của dòng iPhone 16E. Ảnh: CNET.

iPhone 17 Air có thể sẽ có tính năng cắt xén thông minh từ cảm biến để mô phỏng hiệu ứng phóng to gấp đôi. Tuy vậy trong sử dụng hàng ngày, camera góc siêu rộng sẽ hữu dụng khi chụp cận cảnh, ví dụ như đồ ăn, hay bông hoa, và chỉ một camera không chắc có thể mang lại độ nét tương tự.

Nhược điểm thứ hai của một chiếc điện thoại mỏng hơn là pin có thể sẽ nhỏ hơn. Theo một số báo cáo, iPhone 17 Air có thể sẽ sử dụng pin silicon-anode để kéo dài thời lượng sử dụng, với mật độ cao hơn giúp tăng “dung lượng thực tế” khoảng 15% đến 20%.

Ngoài ra, cũng có đồn đoán rằng tính năng Adaptive Power trên iOS 26 sẽ hỗ trợ điều chỉnh hiệu năng iPhone dựa trên thói quen sử dụng để từ đó tiết kiệm pin. Tuy vậy, nhiều người dùng đã bày tỏ lo ngại về thời lượng sử dụng, và sự bất tiện khi phải mang theo sạc dự phòng.

Độ mỏng cao của chiếc điện thoại cũng vô tình trở thành mối bận tâm của người dùng. Phóng viên Nicole Lee của Cnet đã dùng thử Samsung Galaxy S25 Edge và cho rằng độ mỏng mang đến cảm giác quá mong manh, như sắp bị bẻ gãy làm đôi, khiến cô không thoải mái khi sử dụng.

Trong khi đó, iPhone 17 Air chỉ có độ dày khoảng 5,5mm. Và bất kể có mỏng đến đâu, người dùng cũng sẽ gắn ốp lưng vào làm giảm ưu thế về độ mỏng của điện thoại.

Điều cuối cùng nằm ở giá thành của sản phẩm. iPhone 17 Air sẽ được định giá nằm giữa iPhone 17 thường và 17 Pro, khoảng 900- 1.099 USD theo một số tin đồn.

Ngoài thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air không có thêm quá nhiều tính năng nổi bật so với dòng thường. Trong khi iPhone 17 Pro sẽ được trang bị chip A19 Pro, cải thiện đáng kể thời lượng pin, khả năng quay video, và ống kính telephoto sẽ chuyển từ cảm biến 12 megapixel lên 48 megapixel, nếu không chênh lệch quá nhiều về giá, sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn.