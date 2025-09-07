iPhone 17 sẽ có giá bao nhiêu?

Bất chấp việc tránh khỏi phần lớn thuế quan, Apple được dự đoán sẽ tăng giá trung bình của iPhone 17 lên 50 USD.

iPhone 16 Pro Max. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump kỷ niệm chương bằng thủy tinh và vàng, CEO Tim Cook của Apple được đánh giá cao nhờ khéo léo trong duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nhà Trắng.

Các nhà phân tích tại Phố Wall cho rằng Cook đã tránh phần lớn mối đe dọa thuế quan khi cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ. Dù vậy, bất chấp món quà tặng ông Trump, dòng iPhone 17 dự kiến ra mắt tuần sau vẫn có nguy cơ tăng giá.

“Nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu iPhone có tăng giá không”, Jeff Fieldhack, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint Research, cho biết.

iPhone mới có thể đắt hơn 50 USD

Tuy smartphone chưa tăng giá mạnh, điều này đã xảy ra với nhiều mặt hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép và cà phê. Thuế quan cũng ảnh hưởng một số thiết bị điện tử, trong đó có máy chơi game khi Sony, Microsoft và Nintendo đều tăng giá sản phẩm.

Trả lời CNBC, giới phân tích cho rằng Apple sẽ tiếp nối chuỗi động thái này. Cụ thể, nhà phân tích Edison Lee từ Jefferies dự đoán giá trung bình iPhone 17 dự kiến tăng 50 USD .

Tương tự, nhóm phân tích của Goldman Sachs cho rằng việc tăng giá có thể nâng giá trung bình sản phẩm Apple theo thời gian, bao gồm smartphone.

Tim Cook trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng 8. Ảnh: New York Times.

Apple dự kiến ra mắt 4 mẫu iPhone 17 trong tuần sau. Năm ngoái, hãng trình làng iPhone 16 tiêu chuẩn với giá 830 USD , iPhone 16 Plus giá 900 USD , iPhone 16 Pro giá 1.000 USD và iPhone 16 Pro Max giá 1.200 USD .

Năm nay, giới phân tích dự đoán Apple sẽ loại bỏ mẫu Plus, vốn chiếm doanh số thấp so với các model còn lại. Sản phẩm mới dự kiến sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, nhưng phải đánh đổi bằng camera và một số tính năng khác.

“Kiểu dáng mỏng, nhẹ hơn có thể thu hút lượng nhu cầu nhất định”, các nhà phân tích từ Goldman cho biết. Dù vậy, việc “hy sinh” một số tính năng như thời lượng pin có thể khiến model siêu mỏng khó cạnh tranh với các mẫu giá rẻ hơn.

iPhone siêu mỏng được dự đoán có giá khoảng 900 USD , tương đương iPhone 16 Plus. Dù vậy, các chuyên gia không loại trừ khả năng thiết bị sẽ đắt hơn. Để so sánh, Galaxy S25 Edge của Samsung ra mắt đầu năm với giá 1.100 USD .

Đến lúc Apple chuyển chi phí cho người dùng

Khi ông Trump công bố áp thuế quan với nhiều quốc gia, Apple là một trong những công ty được quan tâm nhất. Hãng sản xuất phần lớn iPhone và các sản phẩm tại Trung Quốc, biểu thuế của tổng thống có thể khiến chi phí sản xuất tăng gấp đôi.

Sau nửa năm, việc Apple tránh được thuế quan vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Chính phủ Mỹ đã tạm hoãn phần lớn thuế quan áp lên Trung Quốc, trong khi smartphone vẫn được miễn thuế từ tháng 5.

Samsung Galaxy S25 Edge với thiết kế siêu mỏng. Ảnh: The Verge.

Thời điểm đó, Cook cho biết sẽ sắp xếp lại chuỗi cung ứng để tăng lượng iPhone nhập từ Ấn Độ, quốc gia chịu thuế thấp hơn.

Cook cũng tận dụng mối quan hệ với ông Trump khi đến Nhà Trắng thăm tổng thống, thậm chí tặng quà nhằm cam kết chiến lược tăng đầu tư vào Mỹ. Đổi lại, ông Trump tuyên bố miễn thuế bán dẫn cho Apple.

Ngày 29/8, tòa án Mỹ phán quyết phần lớn thuế quan nhập khẩu của ông Trump bất hợp pháp, dù chúng vẫn có hiệu lực.

Apple tất nhiên không tránh khỏi hậu quả. Cook cho biết chi phí công ty tăng 800 triệu USD trong quý II, chủ yếu do thuế quan nhập khẩu từ Trung Quốc. Con số này chiếm chưa đến 4% lợi nhuận, song Táo khuyết dự báo chi phí thuế quan quý hiện tại có thể đạt 1,1 tỷ USD .

Giới phân tích nhận định sau nhiều tháng gánh chịu phí thuế quan, Apple có thể chuyển một phần sang người dùng khi ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9.

Chiến lược thận trọng

Apple có lịch sử thận trọng khi định giá sản phẩm. Ví dụ, iPhone Pro phiên bản màn hình nhỏ luôn có giá 1.000 USD từ năm 2017.

Dù vậy, công ty vẫn có một số điều chỉnh khi phiên bản tiêu chuẩn tăng từ 700 USD lên 830 USD năm 2020. Khi loại bỏ iPhone mini để thay bằng mẫu Plus vào 2022, thiết bị cũng có giá đắt hơn ( 900 USD so với 700 USD ). Mẫu Pro Max cũng tăng giá vào năm 2023, từ 1.100 USD lên 1.200 USD .

Nếu iPhone 17 tăng giá, giới phân tích cho rằng nguyên nhân không chỉ đến từ thuế quan. Theo IDC, giá smartphone trung bình trên thế giới có xu hướng tăng, nguyên nhân đến từ chi phí một số linh kiện như camera, chip đắt hơn trong những năm gần đây.

Apple nhiều khả năng nhấn mạnh các tính năng mới trên iPhone 17 và chỉ âm thầm tăng giá. Giới phân tích dự đoán dòng smartphone mới sở hữu màn hình lớn hơn, tăng bộ nhớ và chip xử lý mạnh hơn.

“Sẽ không ai nói thẳng rằng việc tăng giá đến từ thuế quan”, nhà phân tích Nabila Popal của IDC cho biết.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro Max dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Apple có thể “tinh tế” nâng giá iPhone bằng cách loại bỏ phiên bản dung lượng thấp, buộc người dùng chọn model dung lượng cao với giá khởi điểm đắt hơn. Hiện tại, các mẫu iPhone dung lượng 128 GB và 256 GB có giá chênh nhau 100 USD .

Các nhà phân tích từ JP Morgan dự đoán Apple sẽ giữ nguyên giá của iPhone 17 Pro Max. Với iPhone 17 Pro, hãng có thể loại bỏ phiên bản 128 GB, đưa 256 GB thành model cơ bản với giá 1.100 USD . Táo khuyết từng áp dụng chiến lược tương tự với iPhone 15 Pro Max năm 2023.

“Với những thông báo đầu tư vào Mỹ gần đây từ Apple, chúng tôi dự đoán giá của iPhone 17 sẽ có điều chỉnh nhẹ, ngoại trừ thay đổi liên quan đến dung lượng cơ bản của dòng Pro, giả định công ty vẫn tránh khỏi phần lớn thuế quan”, nhà phân tích Samik Chatterjee từ JP Morgan nhận định.

Trong buổi báo cáo tài chính hồi tháng 5, CEO Tim Cook nhấn mạnh “không có gì để nói” khi được hỏi về khả năng tăng giá iPhone.

“Tôi chỉ nói rằng đội ngũ vận hành đã hoàn thành công việc tuyệt vời xoay quanh tối ưu chuỗi cung ứng và hàng tồn kho”, Cook cho biết vào thời điểm đó.