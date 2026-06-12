Ngay từ trận khai mạc World Cup 2026, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy một điểm chung nổi bật là sự xuất hiện của những đôi giày màu hồng bắt mắt.

Mẫu giày hồng tạo cơn sốt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại sân Azteca rạng sáng 12/6, sắc hồng gần như phủ kín mặt sân. Phần lớn cầu thủ của hai đội đều sử dụng những mẫu giày có tông màu tương tự. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với màu xanh của mặt cỏ, đồng thời khiến nhiều khán giả tò mò về nguyên nhân đằng sau hiện tượng đặc biệt này.

Thực tế, sự thống trị của màu hồng tại World Cup 2026 không phải là điều ngẫu nhiên. Ba thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới gồm Nike, Adidas và Puma đều lựa chọn các thiết kế mang sắc hồng nổi bật cho những bộ sưu tập giày mới nhất được ra mắt trước giải đấu. Điều này khiến màu sắc vốn được xem là táo bạo trở thành xu hướng chung của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo giới chuyên môn trong ngành thời trang thể thao, quá trình phát triển một mẫu giày bóng đá thường bắt đầu từ 1 đến 2 năm trước thời điểm sản phẩm chính thức được tung ra thị trường. Trong giai đoạn này, các hãng sản xuất thường tham khảo những đơn vị dự báo xu hướng tiêu dùng để xác định màu sắc và phong cách có khả năng tạo sức hút trong tương lai.

Cầu thủ Mexico và Nam Phi đều chuộng giày hồng. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, từ năm 2024, tổ chức dự báo xu hướng WGSN đã nhận định màu “Electric Fuchsia”, một gam màu nằm giữa hồng và tím với sắc độ neon nổi bật, sẽ trở thành một trong những màu sắc tiêu biểu của mùa hè năm 2026. Dù không có bằng chứng cho thấy các hãng giày trực tiếp dựa vào dự báo này, những đôi giày mang tông màu “Electric Fuchsia” thực tế xuất hiện tràn ngập tại World Cup năm nay.

Ngoài yếu tố xu hướng, màu hồng còn mang lại lợi thế về mặt hình ảnh. Trên nền cỏ xanh, màu sắc này trở nên đặc biệt nổi bật, giúp người xem dễ dàng nhận diện cầu thủ dù theo dõi qua truyền hình, trực tiếp trên khán đài hay thông qua các đoạn video ngắn trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, sắc hồng đang góp phần tạo nên diện mạo mới mẻ và khác biệt cho World Cup 2026.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.