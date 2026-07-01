Mẫu điện thoại Nokia sắp được hồi sinh

Mẫu điện thoại HMD Asha 305 bất ngờ xuất hiện trong tài liệu mới đây, cho thấy thương hiệu từng gắn với Nokia có thể hồi sinh sau hơn 10 năm.

HMD chuẩn bị đưa dòng Asha nổi tiếng trở lại. Ảnh: Nokia.

HMD Global có thể đang chuẩn bị đưa dòng Asha trở lại thị trường. Thiết bị mới mang mã TA-1779 đã xuất hiện trong tài liệu chứng nhận trên website của HMD, với tên gọi đi kèm là HMD Asha 305.

Chi tiết này gây chú ý vì Asha từng là dòng điện thoại phổ thông nổi bật của Nokia. Tuy nhiên, sản phẩm mới nhiều khả năng sẽ không mang logo của hãng điện thoại Phần Lan.

Thông tin về dòng máy này hiện vẫn còn rất hạn chế. Tài liệu chứng nhận chưa nêu đầy đủ cấu hình, thiết kế, giá bán hay thời điểm ra mắt. Điểm đáng chú ý nhất là thiết bị hỗ trợ mạng LTE. Điều này cho thấy máy không phải là bản làm lại nguyên trạng của Nokia Asha 305 đời cũ.

“Thách thức sẽ là biến yếu tố hoài niệm thành giá trị thương mại”, nhà phân tích Kreso của Nokiamob nhận định.

Nokia Asha 305 ra mắt vào năm 2012. Đây là mẫu điện thoại cảm ứng giá rẻ, hướng tới người dùng muốn một thiết bị đơn giản hơn smartphone. Máy có màn hình 3 inch, hỗ trợ 2 SIM và kết nối 2G. Ở thời điểm đó, Asha nằm ở phân khúc giữa điện thoại cơ bản và smartphone.

Nếu HMD đưa Asha trở lại, sản phẩm có thể tiếp tục nhắm vào nhóm người dùng cần thiết bị nhỏ gọn. Máy phục vụ tốt nhu cầu nghe gọi, nhắn tin và truy cập một số dịch vụ cơ bản. Việc hỗ trợ LTE giúp thiết bị phù hợp hơn với hạ tầng mạng hiện nay.

Thiết bị mới của HMD có thể được so sánh với mẫu Touch 4G. Đây là mẫu điện thoại lai giữa điện thoại cơ bản và smartphone từng được HMD từng giới thiệu. Thiết bị có màn hình LCD 3,2 inch độ phân giải 320 x 240 pixel, camera trước 0,3 MP, camera sau 2 MP và đèn flash LED.

HMD Touch 4G dùng chip Unisoc T127, RAM 64 MB, bộ nhớ 128 MB và pin 1.950 mAh. Máy chạy hệ điều hành RTOS Touch. Nền tảng này hỗ trợ một số dịch vụ dạng “điện thoại đám mây”, giúp người dùng truy cập ứng dụng nền web qua trình duyệt.

Việc Asha xuất hiện trở lại cho thấy HMD vẫn quan tâm đến nhóm thiết bị đơn giản, giá dễ tiếp cận. Đây là phân khúc không cạnh tranh trực tiếp với smartphone cao cấp. Thay vào đó, nó hướng tới người dùng cần điện thoại phụ, thiết bị gọn nhẹ hoặc một lựa chọn ít gây xao nhãng hơn smartphone.

Dù vậy, thành công của HMD Asha 305 sẽ phụ thuộc vào cách định vị sản phẩm. Hoài niệm có thể tạo sự chú ý ban đầu, song thiết bị vẫn cần đủ tiện ích, giá hợp lý và thời lượng pin tốt để thuyết phục người dùng hiện nay.