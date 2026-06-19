Matsu và hành trình 19 năm định hình phong cách sống hiện đại

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Với thông điệp “19 năm reshape cuộc sống” (tạm dịch: 19 năm nâng tầm trải nghiệm cuộc sống), Matsu không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển mà còn khẳng định tinh thần luôn đổi mới để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Mỗi sản phẩm, cải tiến và hoạt động cộng đồng đều minh chứng cho cam kết đồng hành của thương hiệu cùng cuộc sống hiện đại, nơi sự tiện nghi và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên SCGP (tập đoàn Đông Nam Á về giải pháp bao bì và gia dụng), Matsu sở hữu nền tảng vững vàng về công nghệ, năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng. Điều đó giúp thương hiệu mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người Việt.
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Các sản phẩm giữ nhiệt Matsu được khách hàng ưa chuộng. Từ những chuyến dã ngoại cuối tuần đến nhịp sống năng động nơi công sở, sản phẩm thùng đá, bình đá trở thành bạn đồng hành quen thuộc của người dùng. Đặc biệt, thùng đá Lugo minh chứng cho tư duy đổi mới của thương hiệu. Sản phẩm tích hợp khả năng bảo quản thực phẩm, giữ lạnh cùng mặt bàn và bánh xe tiện lợi, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng.
Bên cạnh đó, dòng sản phẩm giữ nhiệt của Matsu ngày càng hoàn thiện với đa dạng mẫu mã. Bộ sưu tập bình/ly giữ nhiệt được người tiêu dùng tin chọn, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng nhờ chất liệu inox cao cấp, khả năng giữ nóng, giữ lạnh lâu dài. Sản phẩm có thiết kế hiện đại, đa dạng dung tích, phù hợp nhiều nhu cầu từ học tập, làm việc đến thể thao và du lịch.
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Bên cạnh công năng, Matsu thường xuyên cập nhật bảng màu mới để bắt kịp xu hướng, từ gam màu trẻ trung, năng động đến các tông màu tối giản, thanh lịch. Sự nhất quán giữa chất lượng, thiết kế và trải nghiệm người dùng giúp thương hiệu duy trì vị thế trong phân khúc gia dụng cao cấp.
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Ở lĩnh vực nhà bếp, các giải pháp của Matsu giúp người dùng chuẩn bị và bảo quản thực phẩm thuận tiện hơn. Dòng hộp thực phẩm thủy tinh 3 ngăn, hộp vuông hay hộp kèm muỗng nĩa mang đến giải pháp lưu trữ linh hoạt cho người nội trợ. Song song, sản phẩm thớt kháng khuẩn Joka giúp việc nấu nướng an toàn và vệ sinh.
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Riêng nhu cầu lưu trữ và sắp xếp không gian sống, Matsu giới thiệu các giải pháp thông minh theo phong cách tối giản Nhật Bản như tủ Homi. Với chất liệu nhựa PP nguyên sinh chịu tải tốt cùng thiết kế linh hoạt, màu sắc tối giản, Homi phù hợp làm tủ văn phòng, tủ đầu giường hoặc tủ đồ cá nhân. Đây cũng là định hướng của Matsu trong việc phát triển sản phẩm tiện ích, nâng cao chất lượng sống.
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Trong năm 2026, Matsu gia tăng kết nối cộng đồng bằng nhiều hoạt động hướng đến giới trẻ. Nổi bật là chuỗi “brand tour” tại các trường đại học ở Hà Nội, thu hút hàng trăm sinh viên trải nghiệm và tương tác. Qua đó, Matsu từng bước xây dựng sự gắn kết với thế hệ người dùng trẻ, đồng thời truyền cảm hứng về phong cách sống tiện nghi, hiện đại.
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Ngoài ra, Matsu còn hiện diện tại sự kiện tiêu dùng - văn hóa lớn như Thai Festival và hội chợ Vietconsumer trong tháng 5, tháng 6 vừa qua nhằm lan tỏa hình ảnh thương hiệu. Khách hàng cho biết họ lựa chọn Matsu vì thiết kế hiện đại, đa năng và độ bền cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.
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Tinh thần trách nhiệm xã hội cũng được Matsu duy trì qua các hoạt động cộng đồng như Chia sẻ yêu thương, Trạm tiếp nước - Sạc năng lượng, Kiến tạo nhịp cầu và các chương trình đồng hành cùng sinh viên. Hoạt động này mang đến giá trị cho cộng đồng, đồng thời thể hiện cam kết phát triển bền vững của thương hiệu. Bước sang tuổi 19, Matsu hướng đến chặng đường mới với khát vọng không ngừng đổi mới. Trên nền tảng công nghệ, chất lượng và sự thấu hiểu người dùng, thương hiệu tiếp tục mang đến những giải pháp gia dụng thông minh, góp phần nâng cao chất lượng sống gia đình Việt.
Khách hàng tìm hiểu thông tin của Matsu tại:
TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông (SĐT: 02838305131)
Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề (SĐT: 02462911455)
Website: https://store.duytan.com/