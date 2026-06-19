Matsu và hành trình 19 năm định hình phong cách sống hiện đại

Với thông điệp “19 năm reshape cuộc sống” (tạm dịch: 19 năm nâng tầm trải nghiệm cuộc sống), Matsu không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển mà còn khẳng định tinh thần luôn đổi mới để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Mỗi sản phẩm, cải tiến và hoạt động cộng đồng đều minh chứng cho cam kết đồng hành của thương hiệu cùng cuộc sống hiện đại, nơi sự tiện nghi và chất lượng được đặt lên hàng đầu. Thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên SCGP (tập đoàn Đông Nam Á về giải pháp bao bì và gia dụng), Matsu sở hữu nền tảng vững vàng về công nghệ, năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng. Điều đó giúp thương hiệu mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng của người Việt.