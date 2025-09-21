Mặt trái của ảnh photobooth ghép cùng thần tượng

Từ một hình thức tạo khoảnh khắc giải trí đơn thuần, trào lưu chụp photobooth với người nổi tiếng bắt đầu có sự hỗ trợ của AI.

Trào lưu ghép ảnh photobooth cùng thần tượng. Ảnh: TikTok.

Mới đây, mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Threads, xuất hiện nhiều ảnh người hâm mộ chụp chung với nghệ sĩ nổi tiếng, gồm dàn diễn viên phim Mưa đỏ, diễn viên Hứa Quang Hán hay các nghệ sĩ Hàn Quốc như Jung Kook, V, thuộc nhóm nhạc BTS. Những tấm ảnh này được tạo dựng bởi AI chỉ bằng một đoạn lệnh đơn giản, gây tò mò cho giới trẻ.

Tuy nhiên, trên cùng các nền tảng, một bộ phận khác cũng đang ra sức kêu gọi dừng sử dụng và đưa ảnh cá nhân cho AI. Các ý kiến lo ngại về vấn đề quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, giữa bối cảnh tin giả và deepfake lan tràn.

Sự kết hợp của nhiều trào lưu

Bối cảnh các bức ảnh được đặt trong photobooth, một "buồng" hoặc không gian được thiết kế sẵn, cho phép người dùng tự chụp ảnh, sáng tạo với phụ kiện và in ảnh lấy liền. Các photobooth du nhập từ Hàn Quốc vào Việt Nam vào khoảng năm 2020, và bất ngờ trở thành xu hướng trong cộng đồng giới trẻ 1-2 năm trở lại đây.

Nắm bắt văn hoá thần tượng, một số tiệm photobooth như Photoism đã cho ra mắt khung ảnh in sẵn hình nghệ sĩ như Chung Su Bin, Joo Woo Jae. Người dùng có thể chọn khung và chụp ảnh tại chỗ, là có thể sở hữu một tấm hình chụp chung với nghệ sĩ yêu thích.

Mỗi lần chụp mất khoảng 50.000-80.000 đồng cho 4-6 bức ảnh. Đối với khung ảnh có nghệ sĩ, giá thành rơi vào 150.000 đồng. Tuy vậy, một bình luận trên Threads cho rằng thay vì bỏ tiền để có khoảnh khắc và ủng hộ các nghệ sĩ, một số bạn trẻ, KOL lại dùng AI để ghép ảnh không mất phí, nhưng tiềm ẩn nhiều khả năng gây hại cho cả nghệ sĩ và bản thân mình.

Hướng dẫn tạo ảnh với người khác bằng Gemini. Ảnh: TikTok/AnhTuna.

Theo những người đã tạo ảnh thành công, họ chỉ cần gửi cho Gemini AI của Google một câu lệnh có sẵn, kèm một tấm ảnh của chính chủ và nghệ sĩ muốn ghép chung. Sau đó, chỉ cần chờ khoảng vài phút là có ngay kết quả.

Rất nhiều bài viết hướng dẫn đã nhận về hơn trăm nghìn lượt xem. Và với khả năng dễ áp dụng, người dùng có thể đính kèm các phiên bản của mình ngay dưới phần bình luận. Đa số người tham gia vào thuộc giới trẻ, nơi văn hoá thần tượng cũng như trào lưu chụp photobooth phát triển mạnh mẽ.

Một số ca sĩ Việt như Emma Nhất Khanh, Vũ Thảo My cũng gia nhập làn sóng “đu idol bằng AI”. Tuy nhiên, trên nền tảng Threads, nhiều người dùng đăng bài phản bác, kêu gọi dừng đưa hình ảnh của mình cho AI.

Tiềm ẩn nguy hại về dữ liệu

Ngày nay, khi mạng xã hội đang bị phủ kín bởi tin giả, những hình ảnh, nội dung chất lượng kém, hư cấu do AI tạo ra càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Theo báo cáo của BrightCHAMPS năm 2025 được thực hiện trên hơn 1,400 học sinh tại 29 quốc gia, có đến 35% học sinh từng tin thông tin sai do AI tạo ra, 29% khó phân biệt ảnh/video thật và AI tạo sinh.

Dưới những bài viết khoe ảnh AI, ngoài các bình luận hài hước, chia sẻ kết quả của mình, còn có một số người thắc mắc về thật giả, hay cảm thấy bất ngờ khi biết bức ảnh trên là do chatbot tạo ra. “Do thời gian dừng lại ở mỗi bài đăng trên mạng xã hội của mình chỉ từ 3-5 giây, đôi khi mình chưa kịp dừng lại, hay phân biệt được đâu là nội dung do AI”, Bình Minh (22 tuổi) đến từ TPHCM, chia sẻ.

Nhiều bài đăng kêu gọi ngừng đưa thông tin cho AI. Ảnh: Threads.

Việc sử dụng hình ảnh người thật để phục vụ cho AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro giả mạo trong tương lai. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam, cho biết ảnh chụp bằng điện thoại nhiều lúc đi kèm với thông tin như thời gian và địa điểm chụp ảnh. Từ đó, kẻ xấu không chỉ tạo được deepfake, mà còn nắm được lịch trình từ thông tin cung cấp.

Trước đó, mạng xã hội đã có nhiều trào lưu tạo ảnh, mô hình bản thân theo nhiều phong cách bằng AI. Việt Khôi, một chuyên gia công nghệ thông tin, cho biết trào lưu chỉnh sửa ảnh không phải quá mới, về bản chất là một hình thức thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng.

Trào lưu chụp ảnh với idol chỉ mang hình thức giải trí, sáng tạo của giới trẻ. Nhưng giữa thời đại mạng xã hội bị bủa vây bởi tin giả và thông tin hư cấu, người dùng cần tỉnh táo khi chia sẻ hay lưu giữ dữ liệu cá nhân, đặt biệt là ảnh chính diện bản thân hay người quen, hay các thông tin khác như số điện thoại, số căn cước công dân, địa chỉ cư trú.