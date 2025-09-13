Thiếu sót đáng tiếc trong Black Myth: Wukong

Game Science, nhà phát triển bom tấn Black Myth: Wukong, vừa hé lộ những bản phác thảo của Sư Đà Lĩnh, "thành phố yêu quái" từng bị loại khỏi trò chơi.

Việc Sư Đà Lĩnh không xuất hiện trong game khiến nhiều người chơi cảm thấy tiếc nuối. Ảnh: Game Science.

Đây là một khu vực từng được lên kế hoạch, nhưng sau đó đã bị loại bỏ khỏi phiên bản cuối cùng của trò chơi. Giám đốc Mỹ thuật Yang Qi đã đăng tải phiên bản độ phân giải cao của những hình ảnh này trên trang ArtStation.

Qua các hình ảnh và mô tả ban đầu, Sư Đà Lĩnh được hình dung như một "thành phố yêu quái" ấn tượng, với cấu trúc phức tạp và quy mô lớn. Tuy nhiên, Game Science đã quyết định không đưa khu vực này vào game để tối ưu trải nghiệm người chơi và tập trung vào cốt truyện chính.

Sư Đà Lĩnh được xem là một trong những kiếp nạn nổi tiếng nhất trên đường thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Theo nguyên tác Tây Du Ký, đây là vùng đất mà 4 thầy trò phải đối mặt với 3 đại yêu vương là Sư, Tượng và Điêu, kéo dài từ chương 74 - 77. Trong các kiếp nạn, Sư Đà Lĩnh được miêu tả với màu sắc u tối và rùng rợn nhất, trở thành một thử thách mang tính biểu tượng và đáng sợ bậc nhất trong hành trình.

Sư Đà Lĩnh đã không thể xuất hiện trong game do nhiều yếu tố kỹ thuật. Ảnh: Game Science.

“Tôn Ngộ Không tuy lớn mật nhưng khi nhìn thấy thành trì bỗng ngã xuống đất do cảm nhận nơi này sặc mùi ác khí. Theo lời của Tiểu Toàn Phong, một yêu quái tuần núi, giới thiệu rằng: Đại vương Thanh Sư, một hơi nuốt 10 vạn thiên binh. Nhị vương Bạch Tượng, một vòi quét ngàn quân. Tam vương Đại Bàng, sở hữu bình Âm Dương Nhị Khí, bị nhốt trong đó chỉ 1 giờ 3 khắc sẽ bị hóa thành nước”, trích Tây du ký hồi 75, Ngô Thừa Ân.

Ý tưởng ban đầu cho thấy một "thành phố yêu quái" với những con phố chất chồng xương cốt, các biển hiệu điện quang ma mị cùng những góc phố vừa phồn hoa vừa mục nát. Nơi đây, các nghi thức và quyền lực yêu quái được "công nghiệp hóa", tạo nên một bối cảnh đầy tham vọng.

Tuy nhiên, tham vọng này đã không thành hiện thực. Quyết định loại bỏ Sư Đà Lĩnh được cho là xuất phát từ những thách thức về mặt kỹ thuật, bao gồm khả năng hiển thị, tối ưu hóa những cảnh quan dày đặc chi tiết và áp lực hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ. Những yếu tố này có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của một dự án quy mô lớn.

Những hình ảnh phác thảo của Sư Đà Lĩnh. Ảnh: Game Science.

Thay vì giấu đi, Game Science quyết định công bố các bản phác thảo này như một cách để chia sẻ với cộng đồng về những ý tưởng mà họ từng ấp ủ, dù chưa thể đưa vào phiên bản chính thức. Đây là động thái cho thấy sự minh bạch và tôn trọng cộng đồng của nhà phát triển.

Việc Game Science công bố các phác thảo của Sư Đà Lĩnh đã mang đến những cảm xúc lẫn lộn cho người hâm mộ. Họ vừa phấn khích khi được chiêm ngưỡng tầm nhìn nghệ thuật đầy tham vọng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi một "miền đất u ám" giàu tiềm năng lại chỉ dừng lại trên bàn vẽ.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng "vùng đất yêu quái" này có thể sẽ trở lại trong tương lai, dưới dạng một bản cập nhật hoặc một chương mở rộng được phát triển từ chính những phác thảo vừa được công bố.