Mất hơn 15 tỷ vì cài app giả dịch vụ công

Cài ứng dụng giả dịch vụ công, 6 nạn nhân tại Hà Nội bị lừa hơn 20 tỷ đồng, có trường hợp thiệt hại đến 15,3 tỷ.

Trang chủ chính thức Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trong bản tin tuần vừa qua, Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin & Truyền thông, tiếp tục cảnh báo một số hình thức lừa đảo trực tuyến đáng chú ý tại Việt Nam.

Thời điểm Tết cận kề, đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn để tiếp cận nạn nhân như “dụ” cài ứng dụng giả mạo dịch vụ công, lừa mua hàng qua mạng, tuyển người mẫu hay kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt từ 500 triệu đến hơn 20 tỷ đồng .

Mất hàng tỷ đồng vì cài app giả dịch vụ công

Ngày 17/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của 6 người từ đầu tháng 1 đến nay. Họ bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo dịch vụ công, thiệt hại tổng cộng gần 20,6 tỷ đồng .

Đáng chú ý, người bị chiếm đoạt ít nhất 252 triệu đồng, trong khi nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất đến 15,3 tỷ đồng .

Một trong các nạn nhân gồm anh V. (ngụ quận Long Biên) được đối tượng mạo danh công an phường gửi đường dẫn tải app giả dịch vụ công để bốc số thứ tự, không phải chờ khi lên quận làm thủ tục.

6 người tại Hà Nội bị lừa tổng cộng 20,6 tỷ đồng do cài app giả dịch vụ công. Ảnh: Cục ATTT.

Sau khi cài app, anh V. bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng trong 3 giao dịch.

Tương tự, chị A. (ngụ quận Hai Bà Trưng) được người tự xưng cán bộ công an quận yêu cầu cập nhật thông tin bằng lái xe.

Do chị A. cáo bận nên đối tượng hướng dẫn cập nhật qua mạng. Sau khi tải app giả mạo dịch vụ công, chị A. bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an TP. Hà Nội, thủ đoạn của đối tượng là tạo app có giao diện giống Cổng dịch vụ công.

Chúng giả danh công an phường/quận, gọi điện thông báo CCCD chưa đồng bộ dữ liệu đất đai thành công, chưa cập nhật thông tin thẻ BHYT, cập nhật thông tin bằng lái xe chưa thành công... sau đó hướng dẫn cập nhật qua mạng để tiết kiệm thời gian.

Các đối tượng dẫn dắt nạn nhân truy cập đường link để cài ứng dụng giả. Từ đó, mã độc được tải song song về điện thoại, cho phép truy cập dữ liệu, chụp màn hình, đọc tin nhắn, chiếm quyền trợ năng để điều khiển điện thoại.

Sau khi cài thành công mã độc, đối tượng sẽ lấy cắp mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng và OTP, từ đó kích hoạt các lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Cục ATTT khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận cuộc gọi và tin nhắn lạ, liên quan đến cán bộ của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, làm theo yêu cầu qua điện thoại. Không truy cập đường link trong tin nhắn. Khi cài đặt ứng dụng, cần kiểm tra kỹ thông tin điều khoản, chỉ cài app trên Play Store hoặc App Store. Ngoài ra, nên sử dụng vân tay hoặc Face ID để đăng nhập ứng dụng ngân hàng, không lưu thông tin bảo mật trên điện thoại.

Trong trường hợp nhận cuộc gọi từ người tự xưng cơ quan chức năng, có thể chủ động liên hệ cơ quan ấy để xác minh thông tin.

Lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Đầu tháng 1, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã điều tra và bắt giữ hình sự Trần Quốc Vũ (23 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua bán đồ nội thất, gia dụng trên Internet.

Từ năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) và Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhận đơn trình báo của nhiều người về việc bị đối tượng lừa bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tiền cọc.

Đối tượng tại Đắk Nông lừa đảo hơn 400 người với chiêu trò lừa cọc khi mua hàng qua mạng. Ảnh: Cục ATTT.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài và đánh bạc nên nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng lên mạng, cấu kết người dùng có tên “Nhi Xinh” (không rõ lai lịch) để lập tài khoản nhận tiền cọc.

Vũ mua lại nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tin bán đồ nội thất, gia dụng lên các hội nhóm. Khi tiếp cận nạn nhân, Vũ yêu cầu họ chuyển tiền vào số tài khoản của “Nhi Xinh” và thỏa thuận trả tiền công 10% cho người này.

Sau khi nhận tiền, Vũ chặn liên lạc, lấy tiền đánh bạc. Từ đầu tháng 1/2023 đến khi bị bắt giữ, tên này đã lừa hơn 400 người tại nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng .

Để phòng tránh thủ đoạn này, Cục ATTT khuyên người dân tỉnh táo khi thực hiện giao dịch mua bán, không chỉ trên mạng xã hội mà còn tại các sàn thương mại điện tử.

Người dùng cần kiểm tra và tìm hiểu kỹ thông tin bên bán, chỉ giao dịch khi đã xác nhận độ uy tín, đảm bảo sản phẩm có đầy đủ thông tin chi tiết.

Ngoài ra, nên xem đánh giá từ người khác về chất lượng sản phẩm. Không chuyển tiền, thanh toán khi chưa xác định độ uy tín và chất lượng. Nên tìm hiểu chính sách bảo hành và hoàn tiền của người bán để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Kêu gọi đóng góp từ thiện để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu), và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hồng Hận (SN 1999), Nguyễn Khánh Duy (SN 1995), Lê Huyền Trân (SN 2004), Huỳnh Thanh Toàn (SN 1997) và Trần Thị Kiều (SN 1970).

Kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội, nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Cục ATTT.

Sau khi khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 4 bộ máy vi tính, hàng chục SIM, nhiều điện thoại di động, xe máy và một số tang vật liên quan.

Theo điều tra, nhóm đối tượng này tham gia nhiều hội nhóm trên Internet. Chúng lấy thông tin từ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên báo chí, sau đó đăng lại trên các nhóm và kêu gọi giúp đỡ.

Hành vi của các đối tượng diễn ra từ năm 2022, giúp chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước.

Trước tình trạng trên, Cục ATTT khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

Để trao gửi lòng tin đúng chỗ, người có lòng thiện nguyện nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đứng ra tổ chức.

Trường hợp nghi ngờ lừa đảo, cần báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Tham gia tuyển người mẫu, quý bà bị lừa hơn nửa tỷ

Sau thủ đoạn “dụ” tham gia chương trình diễn giả nhí hay trại hè, kẻ lừa đảo tiếp tục hướng đến đối tượng là các “quý bà” thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, chúng lập các fanpage như “Tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà” hay “Tuyển mẫu ảnh quý bà thanh lịch”. Khi quý bà đăng ký thành công, đối tượng sẽ yêu cầu tham gia các hoạt động nhóm, lựa chọn sản phẩm như váy, túi xách, nước hoa, đồng hồ... với số tiền khác nhau.

Kẻ xấu nhắm đến các quý bà để tiếp cận thông qua chiêu lừa tham gia tuyển mẫu ảnh thời trang. Ảnh: Cục ATTT.

Bà Q. (ngụ TP. Hà Nội), một trong những nạn nhân cho biết sau khi mua sản phẩm và được hoàn gần 20 triệu đồng, bà tiếp tục giao dịch 10 lần với số tiền gần 500 triệu đồng, nhưng không được hoàn lại.

Theo khuyến cáo của Cục ATTT, người dân nên cẩn trọng khi tìm hiểu thông tin tuyển người mẫu trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tham gia các hội thi, lễ hội quảng bá trên mạng khi chưa trực tiếp xác minh, kiểm tra thông tin ngoài đời.

Ngoài ra, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa, cảnh báo người thân, trình báo đến cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện nội dung nghi vấn lừa đảo như trên.