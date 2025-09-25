Mặt đường phồng rộp, Bangkok thấp thỏm lo hố tử thần mới

Nước bất ngờ rò rỉ trên đường Samsen, cách hiện trường sụt lún trước Bệnh viện Vajira chỉ 2 km. Mặt đường phồng lên, chuyên gia lo ngại về nguy cơ sụt lún lặp lại.

Nước rò rỉ trên một đoạn mặt đường Samsen ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 23/9. Ảnh: The Nation.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa một đoạn đường Samsen vào sáng 25/9, sau khi phát hiện nước rò rỉ bất thường từ mặt đường - chỉ cách vị trí sụt lún nghiêm trọng trước Bệnh viện Vajira khoảng 2 km, theo tờ Nation của Thái Lan.

Cụ thể, vào lúc 8h30, lực lượng chức năng phát hiện nước rò rỉ từ mặt đường trước trụ sở Công ty Boon Rawd Brewery Co., Ltd, kèm theo hiện tượng mặt đường phồng lên tương tự như những gì đã xảy ra trước vụ sụt lún nghiêm trọng ngày 24/9 tại khu vực ga tàu điện ngầm đang thi công gần Bệnh viện Vajira.

Ngay lập tức, cảnh sát giao thông đã dùng cọc tiêu chặn phương tiện lưu thông qua khu vực này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó một ngày, vào khoảng 6h sáng 24/9, nước cũng bắt đầu rò rỉ từ mặt đường trước Bệnh viện Vajira. Chỉ 30 phút sau, mặt đường sụp xuống, tạo ra một hố sâu với diện tích lên tới 30x30 mét. Vụ việc khiến dư luận hoang mang và đặt dấu hỏi lớn về mức độ an toàn của hệ thống hạ tầng bên dưới.

Một số chuyên gia kỹ thuật cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ quá trình thi công tuyến tàu điện ngầm bên dưới đường Samsen.

Họ nhận định có thể một đường ống nước chính bị rò rỉ do ảnh hưởng từ công trình ngầm, khiến nước thấm lên mặt đường. Dòng nước này sau đó cuốn theo đất đá, tạo thành khoảng rỗng bên dưới, dẫn đến hiện tượng sụt lún.

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, lực lượng kỹ thuật của Sở Công trình Công cộng Bangkok (BMA) phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Đô thị (MWA) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Cảnh sát giao thông Bangkok đã bố trí cọc tiêu và rào chắn để phong tỏa đoạn đường bị rỉ nước. Ảnh: The Nation.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của MWA, nước rò rỉ không có chứa clo - chất thường có trong nước máy - cho thấy nguồn nước này có thể không xuất phát từ hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Các kỹ sư cũng tiến hành kiểm tra tuyến ống nước chính gần khu vực để xác định xem có vết nứt hay rò rỉ nào không.

Hàng chục người dân địa phương đã tập trung tại hiện trường, theo dõi quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhiều người bày tỏ lo ngại sự việc lần này có thể là dấu hiệu ban đầu cho một vụ sụt lún khác, giống như những gì vừa xảy ra trước cổng Bệnh viện Vajira.

“Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ xử lý nhanh, vì nếu lại sụt lún như hôm qua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, một người dân nói.

Hố tử thần sâu 50 m xuất hiện trên đường phố Bangkok Một video đã ghi lại cảnh mặt đường sụp đổ chỉ trong chốc lát, tạo thành một hố tử thần sâu 50 m, cuốn theo 2 cột điện, hệ thống đường ống ngầm cùng một xe cảnh sát rơi xuống hố.