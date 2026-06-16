Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mặt đường hỏng nặng sau tiếng nổ lớn

  • Thứ ba, 16/6/2026 15:41 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Tối 15/6, trên đường tỉnh 163, đoạn qua xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, mặt đường bất ngờ phát tiếng nổ lớn, làm hỏng cục bộ mặt đường với chiều dài khoảng 6 m, rộng trên 1 m.

mat duong hong anh 1

Mặt đường bị hư hỏng sau tiếng nổ. Ảnh: VOV.

Theo nhận định ban đầu của người dân sống gần khu vực này, thời điểm xảy ra sự cố, địa bàn có mưa kèm sấm sét và xuất hiện tiếng nổ lớn.

Nguyên nhân có thể là sét đánh và cũng không loại trừ khả năng mặt đường bị ảnh hưởng do tác động của thời tiết cực đoan hoặc hiện tượng co ngót vật liệu khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, gây nứt vỡ kết cấu mặt đường.

Sự cố xảy ra không có phương tiện lưu thông, nên không gây thiệt hại về người.

Đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện, các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc và khẩn trương sửa chữa đoạn đường hỏng.

Lại sụt lún tuyến đường mới sửa hơn 1 năm tại Cà Mau

Mới đưa vào sử dụng cuối năm 2024, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã lần thứ 2 xảy ra sụt lún nghiêm trọng chỉ trong nửa tháng. Vụ mới nhất, thêm 61 m mặt đường hư hỏng, chia cắt giao thông.

20:35 23/4/2026

Đèo An Khê trên Quốc lộ 19 chưa kịp bàn giao đã hư hỏng kéo dài

Gói thầu XL01 thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê (tỉnh Gia Lai), vừa hoàn thành đã sạt lở, hư hỏng mặt đường.

10:05 8/1/2026

Thêm một ôtô bất ngờ sụt hố trên đường ở Hà Nội

Khoảng 10h sáng 24/4, một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra tại đường Vành đai 3 (Khuất Duy Tiến) khiến một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bị “nuốt chửng” bánh trước.

15:17 24/4/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vov.vn/xa-hoi/mat-duong-bat-ngo-hu-hong-nang-sau-tieng-no-lon-post1306925.vov

Theo Thừa Xuân/VOV

mặt đường hỏng mặt đường nổ giao thông lào cai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý