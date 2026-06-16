Mặt đường hỏng nặng sau tiếng nổ lớn

Tối 15/6, trên đường tỉnh 163, đoạn qua xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, mặt đường bất ngờ phát tiếng nổ lớn, làm hỏng cục bộ mặt đường với chiều dài khoảng 6 m, rộng trên 1 m.

Mặt đường bị hư hỏng sau tiếng nổ. Ảnh: VOV.

Theo nhận định ban đầu của người dân sống gần khu vực này, thời điểm xảy ra sự cố, địa bàn có mưa kèm sấm sét và xuất hiện tiếng nổ lớn.

Nguyên nhân có thể là sét đánh và cũng không loại trừ khả năng mặt đường bị ảnh hưởng do tác động của thời tiết cực đoan hoặc hiện tượng co ngót vật liệu khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, gây nứt vỡ kết cấu mặt đường.

Sự cố xảy ra không có phương tiện lưu thông, nên không gây thiệt hại về người.

Đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hiện, các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc và khẩn trương sửa chữa đoạn đường hỏng.