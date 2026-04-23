Lại sụt lún tuyến đường mới sửa hơn 1 năm tại Cà Mau

  • Thứ năm, 23/4/2026 20:35 (GMT+7)
Mới đưa vào sử dụng cuối năm 2024, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã lần thứ 2 xảy ra sụt lún nghiêm trọng chỉ trong nửa tháng. Vụ mới nhất, thêm 61 m mặt đường hư hỏng, chia cắt giao thông.

Ngày 23/4, Phòng Kinh tế xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận tuyến đường kênh xáng Đông Hưng xảy ra sụt lún, sạt lở vào ngày 22/4, vị trí sụt lún chiều ngang 4,5 m, dài 61 m.

Ông Nguyễn Văn Tăng (ngụ tại xã Cái Nước) cho hay, thời điểm xảy ra sạt lở vào lúc sáng sớm, nên không gây thiệt hại về người. "Tôi đã cho mượn phần đất của mình để làm đường tạm cho người dân đi lại", ông Tăng nói.

Đoạn đường mới nâng cấp, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024 tại xã Cái Nước bị sụt lún.

Ngay sau sự cố, địa phương đã báo cáo tỉnh và phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Cái Nước kiểm tra, khảo sát hiện trạng, gắn biển cảnh báo.

Đây là vụ sạt lở, sụt lún lần thứ 2 tại tuyến đường dọc kênh xáng Đông Hưng chỉ trong nửa tháng. Trước đó, sáng 9/4, tuyến đường này cũng sạt lở, sụt lún đoạn dài khoảng 30 m, ngang 4,5 m.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, tuyến đường bị sạt lở mới được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024, từ ngân sách tỉnh.

"Nguyên nhân ban đầu, do dòng nước chảy xoáy làm lở chân đường. Khi nước ròng, áp suất nước không còn nên không có khả năng đỡ tải, gây sụp lún", vị lãnh đạo xã Cái Nước cho hay.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tân Lộc/Tiền Phong

