Đèo An Khê trên Quốc lộ 19 chưa kịp bàn giao đã hư hỏng kéo dài

Gói thầu XL01 thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê (tỉnh Gia Lai), vừa hoàn thành đã sạt lở, hư hỏng mặt đường.

Gói thầu XL01 đang bị hư hỏng, do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc-Trung-Nam thực hiện. Hiện tượng xuống cấp xuất hiện từ tháng 11/2025. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Đầu tháng 12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế, vẫn ghi nhận tình trạng hư hỏng chưa được xử lý. Tại văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2, Sở Xây dựng Gia Lai khẳng định mặt đường đèo tiếp tục xuống cấp; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn đất đá, xử lý dứt điểm các tồn tại và có giải pháp lâu dài đối với những vị trí có nguy cơ sạt lở.

Đoạn đèo An Khê bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV.VN

Ghi nhận thực tế ngày 8/1/2026 cho thấy, tại nhiều vị trí trên đỉnh và sườn đèo An Khê, mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc, đất đá từ taluy dương tràn xuống lòng đường, hình thành các rãnh dài cùng nhiều ổ voi, ổ gà dày đặc.

Tình trạng này khiến việc lưu thông gặp khó khăn, đặc biệt nguy hiểm tại các đoạn khuất tầm nhìn, nơi địa hình đèo dốc có độ dốc lớn.

Gần đây nhất, ngày 31/12/2025, Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục có văn bản yêu cầu công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc-Trung-Nam gửi kế hoạch khắc phục trước ngày 9/1/2026 và hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa trong tháng 1/2026.

Mặt đường bị xói chảy thành dòng, làm hư hỏng mặt đường. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV.VN

Trường hợp nhà thầu không lập kế hoạch và không triển khai sửa chữa, Ban sẽ thông báo tới ngân hàng để thực hiện các thủ tục thu hồi tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo cam kết.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 được triển khai từ năm 2021, với tổng mức đầu tư trên 3.600 tỷ đồng , sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước. Tuyến có tổng chiều dài 143 km, hoàn thành vào cuối năm 2024.

Khu vực sạt lở đất. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV.VN

Tương tự đoạn đèo An Khê, nhiều đoạn khác của dự án này cũng vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp. Một số địa phương trong tỉnh Gia Lai, trong đó có huyện Đăk Đoa (thuộc tỉnh Gia Lai cũ), đã có văn bản từ chối tiếp nhận bàn giao công trình.