Mất con trai, người phụ nữ gây tranh cãi khi mang thai ở tuổi 62

Mang thai nhờ IVF, người phụ nữ 62 tuổi ở Trung Quốc thường xuyên cập nhật tình hình khám thai lên mạng xã hội, cho rằng đây là "đứa con trai đã mất nay quay trở lại".

Theo SCMP, người phụ nữ hiện mang thai được 6 tháng và coi đứa bé là sự trở lại của con trai duy nhất đã qua đời của bà. Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Trên nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu đại lục, một phụ nữ ở Songyuan đến từ tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, cập nhật thường xuyên thông tin về cuộc sống mang thai của chị gái mình khi mang thai ở tuổi 62, Dahe News đưa tin.

Vào tháng 1/2025, bà mất đứa con trai duy nhất (không rõ bao nhiêu tuổi). Vào giữa năm đó, người phụ nữ (không được tiết lộ tên) đã thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Người phụ nữ 62 tuổi thường xuyên cập nhật tình hình mang thai lên mạng xã hội. Ảnh: Douyin.

"Tôi đoán đứa bé sẽ đến thế giới trước ngày dự sinh", người phụ nữ nói một cách thoải mái trước ống kính trong một video phát hành vào cuối tháng 12. "Nó thích đá vào bụng tôi. Tôi thấy bất cứ khi nào tôi ăn đồ ngọt, em bé đều có xu hướng năng động".

Ở Trung Quốc, các bác sĩ bị cấm nói với các bà mẹ về giới tính của thai nhi trong bối cảnh một số gia đình muốn cố tình phá thai con gái do truyền thống ưa thích con trai.

"Nhiều người nói với tôi rằng vì tôi thích ăn đồ ngọt nên đứa bé phải là con trai", người phụ nữ 62 tuổi nói trong một đoạn clip. "Vì vậy, đó là sự trở lại của con trai tôi".

Do lớn tuổi, bà được khám thai thường xuyên hơn phụ nữ mang thai trẻ tuổi. Lần nào bà cũng đi cùng với em gái mình, người chia sẻ video trực tuyến với tài khoản "Xiao Wei". Để kiểm tra kỹ càng, họ phải đến các trung tâm y tế lớn ở Trường Xuân (Cát Lâm), cách quê hương Songyuan khoảng 170 km.

"Về nguyên tắc, chúng tôi không ủng hộ phụ nữ mang thai ở độ tuổi quá lớn vì họ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao", Chen Min, bác sĩ sản khoa cấp cao tại Bệnh viện số 1 Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long, nói với truyền thông. "Khả năng xảy ra biến chứng khi mang thai tăng gấp nhiều lần so với phụ nữ mang thai trẻ tuổi. Họ chỉ có thể chọn sinh mổ, nhưng cuộc phẫu thuật cũng rất rủi ro đối với họ".

Theo bác sĩ Chen, nếu thực sự có nhu cầu sinh con ở độ tuổi già, người phụ nữ phải kiểm tra đánh giá y tế toàn diện trước khi mang thai, tuân thủ nghiêm ngặt lời khuyên của bác sĩ và sinh tại một bệnh viện lớn với khả năng ứng phó khẩn cấp tốt.

Do lớn tuổi, người phụ nữ phải thường xuyên đi khám thai. Ảnh: Douyin.

Trong khi đó, quan điểm về sự lựa chọn của người mẹ tương lai 62 tuổi này cũng gây ra cuộc tranh luận hai chiều trên mạng xã hội đại lục.

"Bạn có đủ năng lượng cần thiết để chăm sóc đứa trẻ không? Hơn nữa, nếu vợ chồng bạn chết, con bạn sẽ trở thành trẻ mồ côi khi còn nhỏ", một cư dân mạng cho biết ngay cả sau khi trưởng thành, anh ấy vẫn sẽ cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy cha mẹ của bạn bè cùng trang lứa của mình còn sống.

Nhưng những người khác lại ủng hộ cặp vợ chồng già: "Họ cần một 'chiếc neo' tình cảm và sự hỗ trợ tinh thần để sống tiếp. Đây là những động lực của cuộc sống".

Người em gái Xiao Wei cũng trả lời: "Không ai hiểu được sự cố gắng của chị gái tôi. Không ai hiểu được nỗi đau khi mất đi đứa con duy nhất của mình".