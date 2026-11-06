Mất 100 giờ để tìm hiểu Kim Kardashian

Kim Kardashian từng quyết định mua một bức tranh của Claude Monet chỉ vì yêu thích câu thoại ví von tranh của ông trong bộ phim Clueless (1995). Ảnh: @kimkardashian/IG .

Sau 5 năm thực hiện và hơn 100 giờ phỏng vấn, nhà báo Jonathan Van Meter xuất bản Citizen Kim, cuốn tiểu sử đầu tiên về Kim Kardashian.

Trong bộ phim Clueless (1995), nhân vật Cher Horowitz (do diễn viên Alicia Silverstone thủ vai) có câu thoại nổi tiếng khi ví một cô gái như bức tranh Monet: “Cô ấy giống hệt một bức tranh Monet. Nhìn từ xa thì ổn, nhưng nhìn gần lại là một mớ hỗn độn”.

Quá yêu thích câu thoại này, Kim Kardashian đã mua bức tranh của danh họa người Pháp trong một buổi đấu giá tại Rome khi đi cùng Kim Jones, cựu Giám đốc nghệ thuật mảng thời trang nữ của Fendi. Nhà thiết kế này từng hợp tác với cô trong dự án Fendi x Skims công bố năm 2021. Do đó, nhiều khả năng cô đã mua tác phẩm vào khoảng thời gian này.

Đáng chú ý, đây cũng là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên mà nữ doanh nhân sở hữu.

Theo đó, Kim Kardashian đặc biệt chú ý đến tác phẩm vì bức tranh có tông màu xám, phù hợp với căn nhà tại Palm Springs (California, Mỹ) do kiến trúc sư Tadao Ando thiết kế. Ngôi nhà sử dụng bê tông làm vật liệu chủ đạo, vì vậy cô muốn tìm một bức tranh phong cảnh có màu sắc hài hòa với không gian.

“Đó là lần đầu tôi tham gia đấu giá nên còn nhiều bối rối, nhưng càng ra giá lại càng bị cuốn theo. Kim Jones ngồi cạnh liên tục giục tôi mua. Cuối cùng, tôi thắng cuộc và chi vượt ngân sách vì quá hào hứng”, Kim kể.

Một nhân vật khó nắm bắt

Câu chuyện lần đầu sở hữu tranh nghệ thuật của Kim được đề cập trong cuốn tiểu sử Citizen Kim: The Woman Who Created the Future (tạm dịch: Công dân Kim: Người phụ nữ kiến tạo tương lai) của nhà báo Jonathan Van Meter, vừa được xuất bản ngày 27/10.

Tác giả Jonathan Van Meter, người từng viết chân dung nhiều phụ nữ nổi tiếng như Madonna và Oprah, thừa nhận bản thân phải đối mặt với nhiều thử thách khi thực hiện Citizen Kim. Chia sẻ với Cultured Mag, Kim Kardashian xuất hiện dày đặc trên truyền thông, mạng xã hội và truyền hình thực tế, nhưng vẫn là nhân vật khó nắm bắt với ông.

Công chúng nhìn cô qua nhiều lăng kính khác nhau, từ nữ doanh nhân thành đạt, biểu tượng thời trang đến người nổi tiếng chỉ nhờ “tai tiếng”. Để tìm hiểu con người phía sau những hình ảnh ấy, Van Meter phải dành hơn 100 giờ phỏng vấn cô, gia đình và những người từng đồng hành với cô.

Tác giả / Tác phẩm Citizen Kim: The Woman Who Created the Future Cuốn sách kể về cuộc đời Kim Kardashian, khai thác những câu chuyện về gia đình, tuổi trẻ, những ồn ào đời tư đến quá trình phát triển sự nghiệp kinh doanh và xây dựng thương hiệu riêng của cô. Tác phẩm cũng đề cập đến hành trình Kim bước chân vào ngành thời trang và khẳng định tên tuổi trong văn hóa đại chúng.

Khi gần như mọi thành viên nhà Kardashian, từ Kris, Kourtney, Khloé đến Caitlyn Jenner, đều đã xuất bản sách, câu hỏi đặt ra là còn điều gì mới để kể về Kim. Van Meter chọn cách tiếp cận theo chủ đề thay vì trình tự thời gian, khai thác từng khía cạnh trong cuộc đời cô.

Các chương sách đề cập đến cách gia đình Kardashian xây dựng hoạt động kinh doanh và quảng cáo, nguồn gốc Armenia, hành trình bước chân vào ngành thời trang, cuộc hôn nhân và những vụ bê bối…

Ông cũng dành nhiều dung lượng phân tích khoảng thời gian Kim cùng các chị em ban đầu bị giới thời trang từ chối, trước khi trở thành những người có sức ảnh hưởng lớn đến chính ngành công nghiệp này.

Cuốn tiểu sử đầu tiên của Kim

Dù một số chủ đề dễ gây chú ý như phẫu thuật thẩm mỹ không được khai thác sâu, Citizen Kim vẫn đem đến góc nhìn đa chiều về người phụ nữ đã góp phần định hình văn hóa mạng xã hội Mỹ.

Van Meter không né tránh những tranh cãi, thất bại hay tổn thương mà Kim từng trải qua, mà thể hiện sự tôn trọng với cách cô biến những trải nghiệm ấy thành nền tảng xây dựng đế chế kinh doanh.

Jonathan Van Meter đã dành 100 giờ phỏng vấn Kim Kardashian và gia đình, bạn bè của cô để hoàn thành cuốn tiểu sử Citizen Kim. Ảnh: Van Meter.

Ý tưởng viết cuốn sách bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giữa Van Meter và Kim Kardashian vào năm 2019. Khi đó, tác giả vừa hoàn thành bài chân dung Kim cho trang bìa Vogue.

Trong cuộc điện thoại, Kim nói: “Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn trên thế giới này khi ai đó hiểu bạn”. Câu nói khiến Van Meter ấn tượng và nảy ra ý định viết sách về cô.

Đại dịch sau đó khiến các hợp đồng viết bài cho các trang báo lớn của Van Meter bị gián đoạn. Ông quyết định chuyển hướng sang viết sách và chủ động liên hệ với Kim. Cô đồng ý tham gia mà không đưa ra điều kiện đặc biệt nào, ngoài việc được đọc bản thảo sau khi hoàn thành để kiểm tra độ chính xác của thông tin.

Quá trình thực hiện kéo dài 5 năm. Kim dành thời gian hỗ trợ các cuộc phỏng vấn, đồng thời đọc bản thảo và góp ý cẩn thận.

Van Meter cho biết ông có thể liên hệ trực tiếp với cô qua tin nhắn hoặc điện thoại, thay vì phải thông qua nhiều bên trung gian. Với tác giả, sự hợp tác này cũng phần nào cho thấy cách Kim làm việc và mức độ nghiêm túc cô dành cho cuốn tiểu sử đầu tiên.