Giới trẻ Hàn Quốc theo đuổi 'mốt' đọc sách

Không ít người trẻ Hàn Quốc bắt đầu đọc sách vì muốn theo kịp xu hướng, chụp ảnh đẹp hoặc kết bạn. Những hoạt động này cũng góp phần khuyến khích thói quen đọc.

Người trẻ đọc sách tại nhà sách Kyobo ở Gwanghwamun (Seoul). Ảnh: Park Seong-won.

Một chiều cuối tuần tại trung tâm Seoul (Hàn Quốc), hàng chục người ngồi đọc sách bên dưới cầu Gwangtonggyo, cạnh dòng suối Cheonggyecheon. Giữa tiếng xe cộ và nhạc cổ điển phát từ những chiếc loa gần đó, nhiều người chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Lee Yunjee (26 tuổi) cũng có mặt, mang theo cuốn Demian của nhà văn Đức Hermann Hesse. Tuy nhiên, Lee thừa nhận chưa có thói quen đọc sách do dành quá nhiều thời gian xem video ngắn. Cô đang tập đọc và viết nhật ký để giảm sự phụ thuộc vào điện thoại.

"Tôi hy vọng đọc sách sẽ trở thành sở thích và thay đổi cuộc sống của mình", cô chia sẻ.

Lee là một trong số nhiều người trẻ Hàn Quốc đang tìm đến sách. Theo Bloomberg, hoạt động đọc sách đang là xu hướng của giới trẻ xứ sở kim chi. Nhiều người thích sưu tầm sách đẹp, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và tham gia các câu lạc bộ để kết bạn.

Đọc sách thể hiện phong cách

Xu hướng này được gọi là "texthip", kết hợp giữa "text" (văn bản) và "hip" (thời thượng), mô tả việc đọc sách, viết lách và những hoạt động liên quan đến chữ nghĩa như một sở thích hợp xu hướng.

Khu vực suối Cheonggyecheon thu hút nhiều người trẻ đến đọc sách. Ảnh: @seoul_official.

Oh Ji Eun, Giám đốc Seoul Metropolitan Library, hệ thống thư viện công cộng tại Seoul, cho biết nhiều người trẻ xem việc cầm một cuốn sách, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội là cách thể hiện phong cách cá nhân.

Theo khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố tháng 3, chỉ 38,5% người trưởng thành đọc ít nhất một cuốn sách trong năm 2025, bao gồm sách giấy, sách điện tử và sách nói.

Tỷ lệ đọc sách giảm ở hầu hết nhóm tuổi so với khảo sát năm 2023. Riêng nhóm người trong độ tuổi 20 ghi nhận mức tăng từ 74,5% lên 75,3%.

Dữ liệu từ Yes24, một trong những nhà bán sách trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, cũng cho thấy lượng mua tiểu thuyết, thơ và kịch của khách hàng tuổi teen và nhóm 20-29 tuổi tăng 13,6% trong quý I/2026 so với cùng kỳ.

Sức hút của sách còn được thúc đẩy bởi những sự kiện văn học lớn. Tháng 10/2024, nhà văn Han Kang trở thành người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Trong tuần tiếp theo, các tác phẩm của bà chiếm 9 trong 10 vị trí bán chạy nhất tại Kyobo, chuỗi nhà sách lớn nhất Hàn Quốc, với hơn một triệu bản được bán ra.

Theo bà Oh, Gen Z (sinh năm 1997-2012) lớn lên cùng điện thoại thông minh và mạng xã hội, nên những hoạt động đòi hỏi sự tập trung, suy ngẫm như đọc sách ngày càng trở nên hấp dẫn.

Người trẻ theo trào lưu "texthip" còn yêu thích các phụ kiện như bìa bọc sách, thẻ đánh dấu trang, nhãn dán và móc khóa. Tại Hội sách Quốc tế Seoul, một số người thậm chí chọn bìa bọc trước rồi mới tìm sách có kích thước phù hợp.

Các nhà xuất bản cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng. Cuối tháng 8, Minumsa, nhà xuất bản lớn tại Hàn Quốc, hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 và thương hiệu nhân vật Today's Cuteness ra mắt dòng bánh mì kem sữa lấy cảm hứng từ văn học.

Bao bì được thiết kế giống bìa của những tác phẩm nổi tiếng như Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến). Mỗi chiếc bánh còn đi kèm một bookmark ngẫu nhiên để khách hàng sưu tầm.

Khoảng 2 triệu chiếc bánh được bán trong hai tháng. Một cửa hàng pop-up của Minumsa tại Seoul cũng thu hút 20.000 lượt khách trong 16 ngày, chủ yếu là người ở độ tuổi 20-30.

Theo Cho Ah-Ran, nhân viên marketing tại Minumsa, nhà xuất bản Hàn Quốc, việc sưu tầm và chia sẻ sách đang trở thành cách người trẻ thể hiện sở thích cá nhân. Trào lưu "pilsa", tức chép tay những đoạn văn yêu thích rồi đăng lên mạng xã hội, cũng ngày càng phổ biến.

Trả tiền để được đọc sách cùng nhau

Đọc sách còn trở thành hoạt động giúp người trẻ mở rộng quan hệ xã hội. Năm 2025, Seoul Metropolitan Library thành lập Hipdok Club, câu lạc bộ đọc sách trực tuyến. Chỉ trong 2 tiếng mở đăng ký, chương trình thu hút 10.000 người tham gia, trong đó khoảng 82% thuộc Gen Z.

Trevari, startup Hàn Quốc chuyên tổ chức hoạt động cộng đồng, phát triển mô hình câu lạc bộ sách trả phí từ năm 2015. Hiện đơn vị có khoảng 6.000 thành viên, tổ chức 500-600 buổi gặp mỗi tháng, với mức phí tối đa 75 USD /tháng, chưa gồm tiền sách.

Thành viên phải đọc sách, viết cảm nhận trước khi thảo luận, đôi khi có doanh nhân hoặc người nổi tiếng tham gia dẫn dắt. Trevari còn tổ chức đọc sách tại hộp đêm, kết hợp âm nhạc do DJ biểu diễn. Mô hình tương tự cũng xuất hiện tại New York (Mỹ), Zurich (Thụy Sĩ), Melbourne (Australia) và Tokyo (Nhật Bản).

Theo nhà sáng lập Yoon Sooyoung, đọc sách cũng như tập thể dục, cần có động lực để duy trì. Các câu lạc bộ giúp thành viên hình thành thói quen đọc, đồng thời kết nối và trao đổi về cuộc sống, gia đình và xã hội.

Một buổi sinh hoạt tại Trevari, câu lạc bộ đọc sách và giao lưu dành cho thành viên trả phí. Ảnh: Trevari.

Tại Seoul, chính quyền cũng triển khai mô hình thư viện ngoài trời từ năm 2022, cung cấp sách và chỗ ngồi miễn phí tại công viên, quảng trường và những không gian công cộng. Hiện có khoảng 300 thư viện ngoài trời trên khắp Hàn Quốc. Một số nơi còn trang bị tai nghe phát nhạc nền để người đọc tập trung hơn.

Dù vậy, sự quan tâm của giới trẻ chưa đồng nghĩa thị trường sách đã phục hồi hoàn toàn. Theo Bookshop Map, nền tảng theo dõi nhà sách độc lập tại Hàn Quốc, số cửa hàng mới mở trong năm 2025 chỉ đạt 36, giảm mạnh so với mức đỉnh 143 cửa hàng năm 2018.

Oh Ji Eun cho rằng dù ban đầu người trẻ tìm đến sách vì bìa đẹp, phụ kiện hay muốn có ảnh đăng mạng xã hội, đây vẫn là cơ hội để hình thành thói quen đọc lâu dài.

Trong thời đại AI, khi con người ngày càng dựa vào công nghệ để xử lý thông tin, bà tin rằng khả năng tập trung, suy nghĩ độc lập và thấu hiểu người khác sẽ càng có giá trị.

Yoon cũng có quan điểm tương tự. Theo ông, việc cầm sách để trông thời thượng không hẳn là điều tiêu cực. Sự tò mò ban đầu hoàn toàn có thể phát triển thành niềm yêu thích đọc sách thực sự.