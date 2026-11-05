Cựu thần đồng bơi lội Hong Kong thành tác giả sách

Sinh năm 1993 tại Toronto (Canada), cựu vận động viên bơi lội Yvette Kong Man-yi chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) khi mới 6 tháng tuổi. Năm 3 tuổi, cô mắc bệnh Kawasaki nghiêm trọng, căn bệnh có thể gây tổn thương tim và mạch máu. Cô từng trải qua nhiều ngày nằm viện, bao gồm lần phải chọc kim vào lưng để kiểm tra tủy xương, nhằm loại trừ khả năng mắc ung thư. Cũng trong năm 1996, mẹ đăng ký cho Kong học bơi để trang bị kỹ năng sinh tồn. Ban đầu, cô không phải đứa trẻ có năng khiếu vận động. Trên cạn, Kong thường chậm chạp, mất tập trung và gặp khó khăn với những nhiệm vụ đơn giản. Song dưới nước, cô tìm thấy một thế giới khác.