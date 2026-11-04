Niềm yêu thích tự truyện thể thao của cựu tay đua F1

Cựu tay đua F1 Mark Webber thích tìm hiểu cuộc đời của những người thành công qua sách. Trong số các tác phẩm ông đánh giá cao có tự truyện của Andre Agassi và Roy Keane.

Mark Webber (50 tuổi) là cựu tay đua F1 người Australia, từng giành 9 chiến thắng Grand Prix và 42 lần đứng trên bục podium trong sự nghiệp. Ông thi đấu cho nhiều đội đua, nổi bật nhất là Red Bull Racing, trước khi giải nghệ F1 vào cuối mùa giải 2013.

Đọc sách là một trong những sở thích của Mark Webber ngoài thời gian dành cho đua xe. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent vào tháng 9/2013, ông chia sẻ sở thích đọc sách về thể thao, tự truyện và những câu chuyện có thật. Cựu tay đua F1 đặc biệt quan tâm đến cuộc đời, sự nghiệp và trải nghiệm của những người đạt thành công trong lĩnh vực của mình. Webber thích tìm hiểu câu chuyện thành công của các vận động viên và lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn họ từng trải qua và cách họ xây dựng sự nghiệp.

Một trong những tác phẩm được Webber đánh giá cao là Open: An Autobiography (tạm dịch: Tự truyện Andre Agassi), xuất bản năm 2009. Cuốn sách kể về cuộc đời Andre Agassi, cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ, từ tuổi thơ chịu sự kiểm soát nghiêm khắc của cha đến những năm tháng thi đấu đỉnh cao.

Trong tự truyện, Agassi thừa nhận từng căm ghét quần vợt dù dành phần lớn cuộc đời cho môn thể thao này. Ông cũng kể về những thất bại, khủng hoảng cá nhân, áp lực danh tiếng và hành trình tìm lại động lực thi đấu. Những chia sẻ thẳng thắn giúp tác phẩm được đánh giá cao khi ra mắt.

Webber cũng dành lời khen cho sách của Roy Keane, cựu đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United. Keane được biết đến là cầu thủ có lối chơi quyết liệt, kỷ luật cao và khả năng dẫn dắt đồng đội. Trong cuốn Keane: The Autobiography (tạm dịch: Tự truyện Roy Keane), xuất bản năm 2002, cựu danh thủ người Ireland kể lại sự nghiệp thi đấu, những mâu thuẫn với đồng đội, huấn luyện viên và áp lực khi khoác áo một trong những đội bóng lớn nhất nước Anh.

Webber còn là tác giả của hai cuốn sách kể về sự nghiệp đua xe của bản thân. Ảnh: The Nile.

Ngoài các vận động viên, Webber còn quan tâm đến Alex Ferguson, cựu huấn luyện viên Manchester United. Ferguson từng dẫn dắt đội bóng trong hơn 26 năm, giành 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 danh hiệu Champions League. Ông nổi tiếng với cách quản lý cầu thủ nghiêm khắc và khả năng xây dựng đội bóng mạnh qua nhiều thế hệ.

Sau khi chia tay F1, Webber tiếp tục thi đấu ở Giải vô địch đua xe sức bền thế giới (FIA World Endurance Championship) cùng hãng xe Porsche và giành chức vô địch thế giới năm 2015.

Cũng trong năm này, ông phát hành cuốn tự truyện Aussie Grit: My Formula One Journey (tạm dịch: Bản lĩnh Australia – Hành trình Công thức 1 của tôi). Tác phẩm ghi lại hành trình từ một tay đua trẻ người Australia đến khi góp mặt ở đấu trường F1, cùng những chiến thắng, thất bại và áp lực trong môi trường đua xe chuyên nghiệp. Webber dành nhiều nội dung để kể về mối quan hệ với Sebastian Vettel, đồng đội cũ tại Red Bull Racing. Cả hai từng cạnh tranh quyết liệt trong những mùa giải đội đua thống trị F1, dẫn đến không ít bất đồng trên đường đua và phía sau hậu trường.

Trước đó, Webber cũng xuất bản Up Front: A Season to Remember (tạm dịch: Ở nhóm dẫn đầu - Một mùa giải đáng nhớ), ghi lại mùa giải 2010, khi ông cạnh tranh chức vô địch thế giới đến chặng đua cuối cùng.

Theo Motorsport, Mark Webber hiện còn được biết đến với vai trò quản lý và cố vấn cho Oscar Piastri, tay đua F1 người Australia đang thi đấu cho đội McLaren. Ông hỗ trợ Piastri trong việc định hướng sự nghiệp, đàm phán hợp đồng và xử lý các vấn đề ngoài đường đua.