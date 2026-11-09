Masan sắp bán thêm 5% vốn công ty sở hữu mỏ Núi Pháo cho tập đoàn Nhật

Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials, nối tiếp thương vụ đầu tư của đối tác Mỹ hồi tháng 10.

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản liên quan đến kế hoạch đầu tư vào CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR).

Theo thỏa thuận, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Masan Horizon, công ty con do Masan sở hữu 100% vốn. Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mức giá mà đối tác Mỹ The Elmet Group (Elmet) đã đầu tư vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1/10 vừa qua.

Hai bên đặt mục tiêu ký kết các thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Hiện Masan chưa công bố giá trị cụ thể của thương vụ. Nếu được triển khai, Sojitz sẽ trở thành đối tác chiến lược tiếp theo của MSR sau khi doanh nghiệp khai khoáng này đón nhận khoản đầu tư từ Elmet hồi đầu tháng 10.

Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông của MSR, được HĐQT Masan phê duyệt ngày 24/9. Chương trình hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức có định hướng dài hạn, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác thương mại tại các thị trường quốc tế.

Masan cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại MSR sau các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư vốn, Sojitz dự kiến ký kết các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại thị trường Nhật Bản.

Các sản phẩm này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ sản xuất bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng đến ô tô, hợp kim cứng và hóa chất.

Trong lĩnh vực bán dẫn, các sản phẩm vonfram có thể được sử dụng để sản xuất vonfram hexaflorua (WF₆), một loại nguyên liệu phục vụ chế tạo chip logic và chip nhớ tiên tiến. Ngoài ra, vật liệu vonfram còn được ứng dụng trong sản xuất bia phún xạ và hợp kim cứng phục vụ gia công cơ khí chính xác.

Theo Masan, việc hợp tác với Sojitz sẽ giúp MSR mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng Nhật Bản.

Sojitz là tập đoàn thương mại đa ngành của Nhật Bản, được hình thành từ thương vụ sáp nhập Nichimen Corporation và Nissho Iwai Corporation. Hiện tập đoàn có khoảng 500 công ty con và công ty liên kết tại Nhật Bản cùng nhiều quốc gia trên thế giới.

Về phía MSR, doanh nghiệp sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo và nhà máy tinh luyện vonfram tại Thái Nguyên. Ngoài nguồn nguyên liệu khai thác trong nước, nhà máy còn chế biến nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Trước Sojitz, MSR đã có hơn 12 năm hợp tác với Elmet, doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao. Đến tháng 10 năm nay, Elmet chính thức trở thành cổ đông của MSR.

Việc liên tiếp hợp tác với các đối tác Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Masan đang chuẩn bị cho kế hoạch đưa cổ phiếu MSR từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Theo công bố, MSR đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2027.