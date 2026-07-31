Masan Consumer ghi nhận hai tín hiệu tích cực từ thị trường

Trước phiên cơ cấu ETF ngày 31/7, HĐQT Masan Consumer (HOSE: MCH) phê duyệt tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), tương đương 2.615 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, MCH gia nhập rổ VN30 và theo ước tính của Mirae Asset, các quỹ ETF dự kiến mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu. Hai diễn biến này phản ánh cả sức hút của cổ phiếu trên thị trường vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.

Năng lực chi trả cổ tức của Masan Consumer

Khả năng chi trả cổ tức không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận kế toán. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp có thể chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền thực hay không. Đây là yếu tố quyết định khả năng duy trì chính sách cổ tức trong dài hạn mà vẫn bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng.

Trong 6 tháng đầu năm, Masan Consumer tạo ra khoảng 2.000 tỷ đồng dòng tiền tự do, nhờ danh mục thương hiệu có khả năng sinh lời cao, nhu cầu đầu tư vốn ở mức thấp và quản trị vốn lưu động hiệu quả. Nhờ đó, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để vừa tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng, vừa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Ngành hàng gia vị là mảng kinh doanh chủ lực của Masan Consumer.

Sau khoảng 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong giai đoạn 2023-2025, HĐQT Masan Consumer tiếp tục phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Điều này cho thấy việc chia cổ tức không phải quyết định mang tính thời điểm mà là một phần trong chính sách phân bổ vốn nhất quán của doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý là chính sách này không làm chậm tốc độ tăng trưởng. Trong quý II, doanh thu thuần đạt 7.165 tỷ đồng , tăng 14,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng 10,2%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 44,6%. Kết quả này phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, đây là tín hiệu đáng chú ý. Doanh nghiệp có thể tạo ra dòng tiền ổn định, duy trì tăng trưởng và đồng thời thực hiện chính sách cổ tức nhất quán thường sở hữu mô hình kinh doanh có khả năng tạo giá trị bền vững.

Retail Supreme nâng cao giá trị mỗi điểm bán

Khả năng duy trì cổ tức không đến từ một quý kinh doanh thuận lợi mà được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng dài hạn. Một trong những yếu tố quan trọng là hiệu quả ngày càng được cải thiện của Retail Supreme.

Đến cuối quý II, Masan Consumer có khoảng 550.000 điểm bán hoạt động, số lượng SKU bình quân trên mỗi điểm bán đạt khoảng 5,8, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh trên 6 ngành hàng. Thay vì chỉ mở rộng độ phủ, doanh nghiệp tập trung gia tăng giá trị trên từng điểm bán thông qua mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

HPC là ngành hàng có tăng trưởng nhanh của Masan.

Chiến lược này phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. CHIN-SU tiếp tục dẫn dắt xu hướng cao cấp hóa với doanh thu tăng 27,0%. Ngành hàng hóa mỹ phẩm (HPC) tăng 32,5%, tiếp tục là động lực tăng trưởng nhanh nhất. Kinh doanh quốc tế tăng 24,0%, trong khi các kênh MT, Horeca và thương mại điện tử lần lượt tăng 28,9%, 29,7% và hơn 200% so với cùng kỳ.

Đằng sau kết quả này là sự kết hợp giữa hệ thống phân phối có chiều sâu, danh mục thương hiệu mạnh và nền tảng số giúp tối ưu hiệu quả bán hàng. Khi mỗi điểm bán tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn, khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp cũng tiếp tục được củng cố.

Cổ tức là kết quả của mô hình kinh doanh thông minh

Trong nhiều năm, thị trường thường xem tăng trưởng và cổ tức là hai mục tiêu khó song hành. Doanh nghiệp muốn mở rộng nhanh thường phải giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, trong khi doanh nghiệp chi trả cổ tức cao thường đối mặt áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng.

Masan Consumer đang cho thấy mô hình khác. Khả năng tạo dòng tiền mạnh cho phép doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào động lực tăng trưởng như cao cấp hóa danh mục sản phẩm, mở rộng ngành hàng hóa mỹ phẩm, tăng tốc kinh doanh quốc tế và chiến lược Go Global, đồng thời vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Vinacafe Fine Robusta với 3 dòng sản phẩm hạt rang, phin giấy, capsule bên cạnh dòng hòa tan đã làm nên tên tuổi của Vinacafe.

Quan trọng hơn, mô hình này được xây dựng trên nền tảng có khả năng duy trì trong dài hạn: Thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối sâu rộng, nhu cầu đầu tư vốn thấp và hiệu quả vận hành ngày càng được cải thiện thông qua Retail Supreme và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh MCH được bổ sung vào rổ VN30 và dự kiến được quỹ ETF mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu trong phiên cơ cấu ngày 31/7, việc tiếp tục tạm ứng cổ tức tiền mặt mang đến thêm góc nhìn về chất lượng doanh nghiệp. Nếu việc gia nhập VN30 phản ánh quy mô, thanh khoản và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường vốn, thì chính sách cổ tức nhất quán phản ánh khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Hai yếu tố này cùng góp phần củng cố hình ảnh Masan Consumer là doanh nghiệp vừa tăng trưởng, vừa tạo dòng tiền và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.