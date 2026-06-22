MSR ghi dấu toàn cầu với tiềm năng thêm 115 triệu tấn vonfram đa kim

Ngày 22/6, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) công bố những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng vùng thăm dò và khai thác quanh khu vực mỏ Núi Pháo.

Ông Danny Le, Chủ tịch Masan High-Tech Materials, chia sẻ: “16 năm trước, rất ít người tin một mỏ khoáng sản ở Thái Nguyên có thể trở thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu. Hôm nay, MSR không còn đơn thuần là một doanh nghiệp khai khoáng. Chúng tôi đã xây dựng nền tảng vonfram tích hợp từ khai thác, chế biến sâu đến cung ứng vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới ngoài Trung Quốc, phục vụ các ngành công nghiệp đang định hình tương lai như AI, bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và quốc phòng”.

Quy mô vận hành hiện đại tại nhà máy Núi Pháo.

“Những bước tiến mới tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm còn củng cố vị thế dài hạn của MSR trong bối cảnh nguồn cung ngoài Trung Quốc có quy mô, năng lực chế biến sâu ngày càng khan hiếm. Chúng tôi tự hào khi tài nguyên của Việt Nam có thể góp phần phục vụ những ngành công nghiệp quan trọng nhất của thế kỷ 21”, ông nói thêm.

Theo Quy hoạch Khoáng sản Quốc gia tại Quyết định số 866/QĐ-TTg (điều chỉnh bởi Quyết định số 2581/QĐ-TTg), khu vực Núi Pháo mở rộng được ước tính có tiềm năng khoảng 55,19 triệu tấn quặng vonfram đa kim, trong khi Núi Chiếm được ước tính khoảng 60 triệu tấn. Với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng/năm theo giấy phép hiện hành, nguồn tài nguyên tiềm năng này có thể tạo nền tảng cho thêm khoảng 20-30 năm hoạt động khai thác và chế biến, đồng thời chuyển câu chuyện Núi Pháo từ một mỏ đang khai thác sang nền tảng cung ứng dài hạn, có khả năng phục vụ khách hàng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Một góc dây chuyền chế biến khoáng sản tại nhà máy Núi Pháo.

Khu vực Núi Pháo mở rộng có diện tích 42,9 ha, nằm liền kề mỏ Núi Pháo hiện hữu, đạt dấu mốc pháp lý quan trọng khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1826/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2026. Hiện nay, đề án thăm dò khoáng sản khu vực Núi Pháo mở rộng được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định.

Ngày 10/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo lựa chọn duy nhất Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty con do MSR sở hữu 100% - là tổ chức đủ điều kiện để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực Núi Chiếm. Khu vực này có diện tích khoảng 1.000 ha tại tỉnh Thái Nguyên và trước đó đã được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Những bước tiến này tạo nền tảng quan trọng để MSR tiếp tục triển khai các chương trình thăm dò, đánh giá tiềm năng tài nguyên và xây dựng kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

Nhà máy chế biến công nghệ cao MTC.

Đáng chú ý, khu vực Núi Pháo mở rộng nằm ngay cạnh hệ thống khai thác và chế biến hiện hữu của MSR, trong khi Núi Chiếm từng được thăm dò và sở hữu nền tảng dữ liệu địa chất quan trọng cho các bước đánh giá, phát triển tiếp theo. Những yếu tố này cho phép công ty tận dụng hạ tầng, công nghệ và năng lực vận hành đã được xây dựng trong nhiều năm qua, qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư mới và rút ngắn thời gian triển khai.

Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm vonfram chế biến sâu của MSR, Công ty dự kiến mở rộng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO3, tương đương công suất APT hiện tại. Việc mở rộng này được kỳ vọng không đòi hỏi mức đầu tư vốn đáng kể nhờ tận dụng hạ tầng và năng lực vận hành hiện hữu. Oxide vonfram là dòng sản phẩm hóa chất vonfram có giá trị gia tăng cao hơn, giúp MSR nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị vonfram chế biến, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu.

Khai trường nhộn nhịp tại moong khai thác.

Việc kết hợp giữa nguồn tài nguyên tiềm năng mới, hạ tầng hiện hữu và năng lực chế biến sâu tạo nền tảng để MSR tiếp tục tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, củng cố sức khỏe tài chính, giảm đòn bẩy trong những năm tới. Tùy vào điều kiện thị trường và tiến độ triển khai, điều này hỗ trợ lộ trình đưa tỷ lệ nợ ròng/EBITDA xuống dưới 1,0 lần vào cuối năm. Quan trọng hơn, giá trị của việc mở rộng còn nằm ở khả năng chuyển hóa tăng trưởng thành dòng tiền, nâng cao chất lượng lợi nhuận và tạo thêm dư địa cho những bước phát triển tiếp theo.

Bối cảnh thị trường toàn cầu cũng đang tạo ra cơ hội thuận lợi cho MSR. Vonfram là vật liệu thiết yếu đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như AI, bán dẫn, xe điện, hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo và quốc phòng. Trong khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc, MSR hiện vận hành nền tảng vonfram tích hợp từ khai thác, chế biến sâu đến cung ứng vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới ngoài Trung Quốc.