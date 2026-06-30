Masan High-Tech Materials - đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị

Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu chiến lược gia tăng, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UpCOM: MSR) kiên định với chiến lược phát triển bền vững dựa trên đổi mới sáng tạo.

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materialslấy khoa học công nghệ, sáng tạo và phát triển bền vững làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị tài nguyên và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao.

Liên tục cải tiến để tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi tấn quặng

Công ty đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi khoáng sản, gia tăng giá trị tài nguyên và tối ưu hiệu quả vận hành.

Năm 2025, MSR ghi nhận tỷ lệ thu hồi vonfram tại nhà máy tinh luyện Vonfram Masan đạt trên 96%. Thông qua dự án mở rộng Fluorite Cleaner 5, xử lý lại dòng thải từ khâu tuyển trọng lực hạt mịn (HG), công ty tìm kiếm giải pháp cải tiến công nghệ tuyển khoáng, tối ưu hóa hóa chất, năng lượng, thiết bị và dữ liệu vận hành nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi vonfram, florit và khoáng sản.

MSR làm chủ chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến đến sản phẩm vật liệu công nghệ cao.

Song song đó, MSR đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm và tối ưu quy trình giúp công ty phát triển thành công dòng sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao như amoni metavonfram (AMT), oxit vonfram và APT tinh khiết 99,99%, với 72 tấn đã được cung cấp cho khách hàng.

Đây là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn cho R&D, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong vận hành, giúp MSR nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị tài nguyên, khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược.

Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo toàn tổ chức

Văn hóa đổi mới sáng tạo trở thành một phần trong hoạt động doanh nghiệp. Thông qua chương trình sáng kiến MSR, ngày hội đổi mới sáng tạo và nền tảng số quản lý ý tưởng MSR, cán bộ nhân viên được khuyến khích đề xuất ý tưởng, chia sẻ sáng kiến và nhân rộng mô hình cải tiến hiệu quả.

Năm 2025, hệ thống ghi nhận 7.336 ý tưởng, trong đó 1.341 sáng kiến được phê duyệt triển khai. Tinh thần cải tiến liên tục trở thành một phần trong văn hóa công ty.

Đổi mới sáng tạo tạo động lực tăng trưởng

Nỗ lực đổi mới góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực cho MSR. Năm 2025, công ty đạt doanh thu 7.443 tỷ đồng , đóng góp hơn 1.030 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và dành hơn 3,8 tỷ cho hoạt động trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Năm 2026, công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sau quý I đạt gần 3.000 tỷ đồng doanh thu và 537 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, MSR ước đạt thêm khoảng 690 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm lên khoảng 1.227 tỷ đồng . Kết quả này phản ánh diễn biến thuận lợi của thị trường hàng hóa, nỗ lực đổi mới sáng tạo, tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng cao và tối ưu vận hành.

Nhà máy công nghệ cao chế biến sâu sản phẩm Vonfram của MHT tại Thái Nguyên.

Đà tăng trưởng của MSR được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi sản lượng quặng xử lý phục hồi và tăng mạnh từ quý III nhờ giấy phép khai thác điều chỉnh, với 28 triệu tấn quặng tiếp tục được đưa vào khai thác. Đáng chú ý, Công ty Núi Pháo - công ty con của MSR - là đơn vị thực hiện thăm dò tại Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm, hai khu vực có tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim. Đây là nền tảng quan trọng để MSR mở rộng khai thác, chế biến trong 20-30 năm tới.

Thúc đẩy hướng đi mới cho chuỗi giá trị vonfram

Sau 16 năm phát triển, MSR xây dựng chuỗi giá trị tích hợp trong ngành khai khoáng. Với hệ thống công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất được đầu tư cùng năng lực làm chủ công nghệ chế biến của đội ngũ người Việt Nam, MSR có nền tảng để kiểm soát chất lượng, tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy mô hình phát triển bền vững.

MSR là doanh nghiệp tiêu biểu trong “Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2026”.

Thời gian tới, MSR lên kế hoạch mở rộng hoạt động chế biến sâu, tiếp tục thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển nhà máy tái chế vonfram nhằm gia tăng khả năng thu hồi kim loại từ nguồn nguyên liệu thứ cấp, giảm phụ thuộc vào khai thác mỏ. Định hướng này đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao về ESG, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng có trách nhiệm, phù hợp định hướng Chính phủ về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ trong ngành công nghiệp chiến lược của tương lai.