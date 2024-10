Martial ra mắt mờ nhạt tại Hy Lạp

Phút 76 trận đấu tại sân OPAP Arena, Martial được HLV Matias Almeyda tung vào sân thay Garcia. Trong 14 phút trên sân, anh không tung ra cú sút nào. Martial chạm bóng 4 lần, tung ra 2 đường chuyền và để mất bóng 1 lần. Anh không giúp AEK Athens ghi thêm bàn nào đến khi trận đấu khép lại. Trước đó, Baba và Pierrot lần lượt ghi bàn cho AEK Athens và PAOK.

Sau khoảng 1 tháng tập luyện và thích nghi với lối chơi ở đội mới, Martial chưa thể tỏa sáng. Trước đó, cựu sao Monaco không chơi trận chính thức nào trong hơn 10 tháng.

Hồi giữa tháng 9, Martial mới ra mắt đội bóng Hy Lạp. Tiền đạo người Pháp đồng ý ký hợp đồng ba năm với AEK Athens, nhận mức lương lên tới 2,5 triệu bảng/mùa, kỷ lục trong lịch sử đội bóng. Thu nhập của Martial vượt xa đồng đội mới Erik Lamela, người trước đó nhận mức lương cao nhất CLB với 1,7 triệu bảng mỗi năm.

Martial được kỳ vọng sẽ giúp AEK trở lại ngôi vương mùa này. Hồi đầu mùa, CLB Hy Lạp bị loại khỏi vòng play-off Europa Conference League sau trận thua đáng quên trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn, Noah của Armenia. Tại giải quốc nội, lần gần nhất AEK lên ngôi vô địch là vào mùa 2022/23.

Trước khi đến Hy Lạp, Martial nhận vài đề nghị từ Brazil hay các đội ở châu Âu. Tuy nhiên, đòi hỏi quá cao về mức lương của chân sút 28 tuổi khiến các đội bóng đều rút lui.

Trận hòa trước PAOK khiến AEK Athens giậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Aris 2 điểm.

