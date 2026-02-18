Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mark Zuckerberg sắp điều trần về chứng nghiện mạng xã hội

  • Thứ tư, 18/2/2026 12:19 (GMT+7)
  • 12:19 18/2/2026

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg ngày 18/2 sẽ điều trần trước tòa án Mỹ liên quan tới cáo buộc các nền tảng mạng xã hội của Meta, bao gồm Instagram, gây nghiện với người trẻ.

Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ năm 2018. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Mark Zuckerberg phải điều trần trước tòa án về chính sách an toàn của các nền tảng do ông sở hữu. Trước đó, ông đã một số lần phải điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Lần này, ông Zuckerberg sẽ phải đối mặt với 12 thành viên của bồi thẩm đoàn tại bang California, những người sẽ quyết định liệu nền tảng Instagram của Meta và YouTube của Google có khiến Kaley G.M., 20 tuổi, cư dân bang California, chịu các vấn đề về tâm lý hay không.

Kaley đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội từ nhỏ: YouTube từ năm 6 tuổi, Instagram từ năm 11 tuổi, và sau đó là TikTok và Snapchat.

Phiên tòa sẽ đánh giá liệu Google và Meta có cố tình thiết kế các nền tảng để ép buộc người trẻ sử dụng một cách không thể kiểm soát, từ đó gây ra các vấn đề tâm lý hay không.

Phiên tòa lần này, cũng như hai phiên tòa khác sẽ diễn ra vào giữa năm nay, sẽ là tiêu chuẩn cho hàng nghìn vụ kiện khác về việc mạng xã hội gây ra vấn đề tâm lý cho người trẻ, thậm chí dẫn đến tự sát. Phiên tòa chủ yếu nhằm vào các thuật toán, thay vì nội dung do người dùng tự tạo.

Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cho vụ việc, các luật sư của Meta đã cố gắng loại bỏ những người bị cho là quá thù địch với ông Zuckerberg.

Giám đốc điều hành Instagram Adam Mosseri hôm 11/2 là nhà quản lý đầu tiên tại thung lũng Silicon điều trần trước tòa. Ông tuyên bố không đồng ý với khái niệm “nghiện mạng xã hội” mà cho rằng đó là “sử dụng có vấn đề” - thuật ngữ thường được Meta sử dụng.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

EU sờ gáy TikTok vì gây nghiện

EC cho rằng TikTok đã không đánh giá đầy đủ cách thức những tính năng gây nghiện này có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương.

09:16 7/2/2026

Thấy gì từ toan tính mới của Zuckerberg

Sau khi thắng lợi trong phần lớn cuộc chiến pháp lý liên quan đến các nền tảng thuộc Meta, Zuckerberg nhanh chóng chuẩn bị đối phó với viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng.

08:16 30/8/2024

Hà Thủy

Mark Zuckerberg Mỹ Mark Zuckerberg Zuckerberg meta instagram

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Hoi dong Hoa binh huy dong 17 ty USD cho Gaza hinh anh

Hội đồng Hòa bình huy động 17 tỷ USD cho Gaza

26 phút trước 08:52 20/2/2026

0

Mỹ cam kết 10 tỷ USD, 9 quốc gia góp 7 tỷ USD và 5 nước triển khai quân tới Gaza theo sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy tái thiết và bảo đảm an ninh lâu dài.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý