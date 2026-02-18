Mark Zuckerberg sắp điều trần về chứng nghiện mạng xã hội

Ông chủ Meta Mark Zuckerberg ngày 18/2 sẽ điều trần trước tòa án Mỹ liên quan tới cáo buộc các nền tảng mạng xã hội của Meta, bao gồm Instagram, gây nghiện với người trẻ.

Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ năm 2018. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Mark Zuckerberg phải điều trần trước tòa án về chính sách an toàn của các nền tảng do ông sở hữu. Trước đó, ông đã một số lần phải điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Lần này, ông Zuckerberg sẽ phải đối mặt với 12 thành viên của bồi thẩm đoàn tại bang California, những người sẽ quyết định liệu nền tảng Instagram của Meta và YouTube của Google có khiến Kaley G.M., 20 tuổi, cư dân bang California, chịu các vấn đề về tâm lý hay không.

Kaley đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội từ nhỏ: YouTube từ năm 6 tuổi, Instagram từ năm 11 tuổi, và sau đó là TikTok và Snapchat.

Phiên tòa sẽ đánh giá liệu Google và Meta có cố tình thiết kế các nền tảng để ép buộc người trẻ sử dụng một cách không thể kiểm soát, từ đó gây ra các vấn đề tâm lý hay không.

Phiên tòa lần này, cũng như hai phiên tòa khác sẽ diễn ra vào giữa năm nay, sẽ là tiêu chuẩn cho hàng nghìn vụ kiện khác về việc mạng xã hội gây ra vấn đề tâm lý cho người trẻ, thậm chí dẫn đến tự sát. Phiên tòa chủ yếu nhằm vào các thuật toán, thay vì nội dung do người dùng tự tạo.

Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn cho vụ việc, các luật sư của Meta đã cố gắng loại bỏ những người bị cho là quá thù địch với ông Zuckerberg.

Giám đốc điều hành Instagram Adam Mosseri hôm 11/2 là nhà quản lý đầu tiên tại thung lũng Silicon điều trần trước tòa. Ông tuyên bố không đồng ý với khái niệm “nghiện mạng xã hội” mà cho rằng đó là “sử dụng có vấn đề” - thuật ngữ thường được Meta sử dụng.